استاندار ایلام؛
فاز اول تصفیهخانه شهر ایلام آذرماه و فاز دوم این پروژه تا پایان سالجاری به بهرهبرداری میرسد
استاندار ایلام با حضور در تصفیهخانه شهر ایلام از این پروژه مهم بازدید کرد و در جریان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، استاندار ایلام گفت: در سال ۸۴ این تصفیهخانه برای ۱۵۰هزار نفر هدفگذاری شده و در سال ۱۳۹۷ فاز ارتقا آغاز شد و اکنون برای تکمیل فاز اول و ارتقا و فاز دوم ۳۰۰ میلیاردتومان در سفر رییس جمهور به استان به این پروژه اختصاص یافته است و مقرر شده تا پایان آذرماه سال جاری فاز اول و ارتقا و فاز دوم تا پایان ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد.
کرمی ادامه داد: با توجه به کمبود بارشها و تنش آبی این تصفیهخانه میتواند در تامین آب پایدار برای فضای سبز شهر ایلام، صنعت و کشاورزی و پروژه ارغوانگستر و پتروشیمی و شهرک صنعتی و فضای سبز بیمارستانها و دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
کرمی عنوان کرد: اتصال روستاهای حاشیه شهر ایلام به شبکه فاضلاب در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل طرح، ظرفیت تصفیهخانه به ۳۷۰ هزار نفر خواهد رسید که حتی قابلیت پوشش تا ۴۰۰ هزار نفر را نیز دارد.
وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بخش عمدهای از نیاز صنایع کشور به ویژه پتروشیمیها از محل پساب تصفیهخانههای فاضلاب تأمین شود که استان ایلام نیز در این زمینه پیشگام خواهد بود.
استاندار ایلام گفت: بهرهگیری از پساب تصفیهخانهها افزون بر کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه توسعه پایدار را فراهم میکند و میتواند در حوزه صنعت و پتروشیمی استان نقش مهمی ایفا کند.