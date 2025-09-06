خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۸۵ پرونده از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف شهرکرد بسته شد

۴۸۵ پرونده از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف شهرکرد بسته شد
کد خبر : 1682359
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حل اختلاف استان چهارمحال و بختیاری گفت: در مرداد ماه سال جاری ۴۸۵ پرونده در شوراهای حل اختلاف شهرکرد صلح و سازش شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرم شیخ پورصبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: شعبات شورای حل اختلاف مستقر در زندان و دادگاه‌های صلح این شهرستان موفق شدند  ۴۸۵ پرونده از طریق صلح و سازش مختومه کنند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶۹ فقره با صدور گزارش اصلاحی و ۳۱۶ پرونده نیز با گذشت اصحاب دعوا به نتیجه رسید.

شیخ پور با قدردانی از تلاش‌های صلح‌یاران و قضات در این پرونده‌ها، تأکید کرد:وظیفه ذاتی مجموعه شوراهای حل اختلاف استان، حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش در بین آحاد مردم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی