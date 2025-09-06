۴۸۵ پرونده از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف شهرکرد بسته شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرم شیخ پورصبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: شعبات شورای حل اختلاف مستقر در زندان و دادگاه‌های صلح این شهرستان موفق شدند ۴۸۵ پرونده از طریق صلح و سازش مختومه کنند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶۹ فقره با صدور گزارش اصلاحی و ۳۱۶ پرونده نیز با گذشت اصحاب دعوا به نتیجه رسید.

شیخ پور با قدردانی از تلاش‌های صلح‌یاران و قضات در این پرونده‌ها، تأکید کرد:وظیفه ذاتی مجموعه شوراهای حل اختلاف استان، حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش در بین آحاد مردم است.

