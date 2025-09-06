سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین درشهرستان فارسان افتتاح شد
سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین شامگاه جمعه با حضور مقامات استانی در پارک قلمستان شهر فارسان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاحیه این رویداد ملی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ غنی و آداب و رسوم متنوع اقوام ایرانی و همچنین تقویت وحدت ملی است.
جعفر مردانی حفظ وحدت، انسجام ملی و تقویت روحیه همبستگی میان اقوام ایرانی را ضروری خواندو افزود: هفته وحدت، فرصتی برای یادآوری میراث ارزشمند امام خمینی (ره) در راستای تحقق امت واحده اسلامی است.
وی با اشاره به تنوع فرهنگی در ایران، کشور را همچون فرشی نفیس از فرهنگها و آیینهای متنوع توصیف کرد که هر یک سنگربان هویت و استقلال کشور هستند.
مردانی میزبانی این جشنواره را برای چهارمحال و بختیاری مایه افتخار دانست و یادآور شد: این دیار با پیشینهای غنی از دلاوری و مهماننوازی، میزبان گردهمایی هنرمندان و اقوام مختلف کشور است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، نیز در این مراسم افزود: این جشنواره از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه جاری در شهرستان فارسان برگزار میشود.
علیرضا جیلان با اشاره به تشکیل ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری این رویداد، از راهاندازی ۱۵۰ غرفه در حاشیه جشنواره خبر داد که شامل ۴۰ غرفه صنایعدستی و هنرهای سنتی و ۱۱۰ غرفه سوغات محلی است.
وی افزود: گروههای هنری از استانهای خوزستان، گیلان، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری در این جشنواره حضور دارند.
جیلان در پایان تاکید کرد: حضور گسترده اقوام و عشایر از سراسر کشور، موجب معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد.