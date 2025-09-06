به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در این باره گفت: طی 2 ماه نخست تابستان سال جاری تعداد مصدومان تصادفات جاده‌ای استان سه هزار و 135 نفر بودند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و 282 نفر بودند، کاهش خفیفی را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: با این حال، آمار جان‌باختگان در صحنه تصادف متاسفانه افزایش چشمگیری داشته تا جایی که از 33 مورد جان باخته در 2 ماه نخست تابستان 1403 به 48 مورد در تابستان امسال رسیده که این مسئله یعنی رشد 45 درصدی فوتی‌ تصادفات جاده‌ای در محل وقوع حادثه بیانگر رشد نگران کننده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان قزوین با تاکید بر اهمیت توجه به فرهنگ و ایمنی در رانندگی گفت: افزایش تعداد جان‌باختگان در صحنه تصادف به‌ رغم کاهش شمار تصادفات، بیانگر آن است که شدت حوادث در سوانح جاده‌ای بالا رفته که این موضوع می‌تواند ناشی از سرعت‌ غیرمجاز، خواب‌آلودگی، سبقت غیرمجاز و استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی مانند کمربند ایمنی باشد.

اکبری شهرستانکی با اشاره به نزدیک شدن به اواخر شهریورماه و آغاز موج پایانی سفرهای تابستانی، از شهروندان و مسافرانی که قصد عبور از مسیرهای ارتباطی این استان را دارند خواست تا سفرهای خود را با برنامه‌ریزی، استراحت کافی، رعایت نکات ایمنی و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی انجام دهند.

وی با تاکید بر این موضوع که هر راننده مسوول جان خود و دیگران است، افزود: یک لحظه بی‌احتیاطی هنگام رانندگی می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود، امیدواریم با مشارکت همگانی، همه ساله شاهد کاهش حوادث تلخ جاده‌ای، به ویژه در ایام تعطیلات باشیم.

انتهای پیام/