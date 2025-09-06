به گزارش ایلنا از قزوین، جاوید پورنگ در دستور ویژه‌ای بر لزوم حمایت جدی از خانواده‌های نیازمند تأکید کرد و خواستار ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای این قشر از جامعه شد.

بر اساس این دستور، شهرداری تاکستان، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های حمایتی موظف شده‌اند با شناسایی خانواده‌های مشمول، تأمین مکان‌های مناسب و ایمن، تسهیل روند برپایی غرفه‌ها و انجام تبلیغات گسترده، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.

در این غرفه‌ها، محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی، لوازم‌التحریر، محصولات فرهنگی و محصولات کشاورزی عرضه خواهد شد. غرفه‌ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب آماده خدمت‌رسانی به شهروندان خواهند بود.

دادستان تاکستان این اقدام را گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی دانسته و از همه نهادهای مرتبط خواسته است برای اجرای هرچه بهتر این طرح، همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

انتهای پیام/