دادستان تاکستان خبر داد؛
برپایی ۴۰ غرفه فروش محصولات خانوادههای نیازمند در تاکستان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان گفت: با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و توانمندسازی اقتصادی آنان از روز ۱۹ شهریور حدود ۴۰ غرفه فروش محصولات در نقاط مختلف شهرستان تاکستان راهاندازی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، جاوید پورنگ در دستور ویژهای بر لزوم حمایت جدی از خانوادههای نیازمند تأکید کرد و خواستار ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار برای این قشر از جامعه شد.
بر اساس این دستور، شهرداری تاکستان، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای حمایتی موظف شدهاند با شناسایی خانوادههای مشمول، تأمین مکانهای مناسب و ایمن، تسهیل روند برپایی غرفهها و انجام تبلیغات گسترده، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.
در این غرفهها، محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی، لوازمالتحریر، محصولات فرهنگی و محصولات کشاورزی عرضه خواهد شد. غرفهها از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب آماده خدمترسانی به شهروندان خواهند بود.
دادستان تاکستان این اقدام را گامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی دانسته و از همه نهادهای مرتبط خواسته است برای اجرای هرچه بهتر این طرح، همکاری و همافزایی داشته باشند.