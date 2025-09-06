تحویل 15 هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پرویز عبدی از تحویل اراضی ملی به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: یک مورد به مساحت 15 هکتار از اراضی ملی و دولتی روستای نجف آباد شهرستان بویین زهرا در استان قزوین به منظور احداث نیروگاه خورشیدی تحویل شد.

وی اضافه کرد: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذارانی است که به توسعه و رشد تولید در استان کمک می‌کنند. این واگذاری نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دارد.

مدیر امور اراضی استان قزوین ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان 10 مگاوات افزایش خواهد یافت. این نیروگاه خورشیدی نقش مهمی در تامین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.

