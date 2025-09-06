خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر امور اراضی استان خبر داد؛

تحویل 15 هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی

تحویل 15 هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی
کد خبر : 1682346
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحویل 15 هکتار از اراضی ملی به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پرویز عبدی از تحویل اراضی ملی به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: یک مورد به مساحت 15 هکتار از اراضی ملی و دولتی روستای نجف آباد شهرستان بویین زهرا در استان قزوین به منظور احداث نیروگاه خورشیدی تحویل شد.

وی اضافه کرد: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذارانی است که به توسعه و رشد تولید در استان کمک می‌کنند. این واگذاری نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دارد.

مدیر امور اراضی استان قزوین ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان 10 مگاوات افزایش خواهد یافت. این نیروگاه خورشیدی نقش مهمی در تامین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی