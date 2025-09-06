مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان خبر داد؛
برگزاری 2000 نفر روز کارگاه آموزشی برای زنان روستایی و عشایری قزوین
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری 2135 نفر روز کارگاه آموزشی در زمینههای تولید فرآوردههای زنبور عسل، پرورش دام و طیور، تولید محصول سالم، پرورش گیاهان دارویی، ایجاد باغچههای سلامت خانگی و فرآوری محصولات کشاورزی برای زنان روستایی و عشایری استان برگزار شده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، مهدی مرتضینژاد با اعلام این خبر گفت: در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، سه پروژه ملی تحت عنوان "زنان نوآور - روستای بهرهور" در شهرستانهای قزوین، البرز و آوج به مرحله اجرا درآمده است.
وی اضافه کرد: شرکت زنان روستایی در پنج نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی در داخل و خارج استان از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است. این نمایشگاهها فرصتی مناسب برای زنان روستایی فراهم کرده تا محصولات خود را به فروش رسانده و با بازارهای جدید آشنا شوند.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین به برگزاری یک بازدید خارج استانی و پنج بازدید داخل استانی ویژه تسهیلگران و اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با هدف تبادل تجربیات و تشکیل تیم تسهیلگران کشاورزی استان اشاره کرد.