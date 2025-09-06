خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان خبر داد؛

برگزاری 2000 نفر روز کارگاه آموزشی برای زنان روستایی و عشایری قزوین

برگزاری 2000 نفر روز کارگاه آموزشی برای زنان روستایی و عشایری قزوین
کد خبر : 1682345
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری 2135 نفر روز کارگاه آموزشی در زمینه‌های تولید فرآورده‌های زنبور عسل، پرورش دام و طیور، تولید محصول سالم، پرورش گیاهان دارویی، ایجاد باغچه‌های سلامت خانگی و فرآوری محصولات کشاورزی برای زنان روستایی و عشایری استان برگزار شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین،  مهدی مرتضی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، سه پروژه ملی تحت عنوان "زنان نوآور - روستای بهره‌ور" در شهرستان‌های قزوین، البرز و آوج به مرحله اجرا درآمده است.

وی اضافه کرد: شرکت زنان روستایی در پنج نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی در داخل و خارج استان از دیگر اقدامات مهم در این حوزه است. این نمایشگاه‌ها فرصتی مناسب برای زنان روستایی فراهم کرده تا محصولات خود را به فروش رسانده و با بازارهای جدید آشنا شوند.

 مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین به برگزاری یک بازدید خارج استانی و پنج بازدید داخل استانی ویژه تسهیلگران و اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با هدف تبادل تجربیات و تشکیل تیم تسهیلگران کشاورزی استان اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی