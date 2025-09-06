خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد:

غرق شدن کودک 3 ساله در استخر خانه‌باغ یکی از روستاهای تفرش

غرق شدن کودک 3 ساله در استخر خانه‌باغ یکی از روستاهای تفرش
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: عصر امروز جمعه یک کودک 3 ساله در استخر یک خانه‌باغ در یکی از روستاهای شهرستان تفرش غرق شد و جان باخت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر یک مورد غرق‌شدگی کودک در استخر یک خانه‌باغ در یکی از روستاهای شهرستان تفرش به مرکز اورژانس 115 و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد.

وی ادامه داد: با گزارش این حادثه به سامانه اورژانس 115، بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی شهرستان تفرش به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از اقدامات اولیه، عملیات احیاء قلبی ریوی را آغاز کرده و کودک را به مرکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در این رابطه اظهار داشت: به‌رغم تلاش‌های تیم فوریت‌های پزشکی و کادر درمان برای نجات کودک مصدوم، متأسفانه جان خود را از دست داد.

