به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر یک مورد غرق‌شدگی کودک در استخر یک خانه‌باغ در یکی از روستاهای شهرستان تفرش به مرکز اورژانس 115 و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد.

وی ادامه داد: با گزارش این حادثه به سامانه اورژانس 115، بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی شهرستان تفرش به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از اقدامات اولیه، عملیات احیاء قلبی ریوی را آغاز کرده و کودک را به مرکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در این رابطه اظهار داشت: به‌رغم تلاش‌های تیم فوریت‌های پزشکی و کادر درمان برای نجات کودک مصدوم، متأسفانه جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/