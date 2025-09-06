خبرگزاری کار ایران
افزایش ۳۳ درصدی مراجعات سرپایی بیماران تنفسی در مردادماه نسبت به تیرماه در شوش

افزایش ۳۳ درصدی مراجعات سرپایی بیماران تنفسی در مردادماه نسبت به تیرماه در شوش
مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش از افزایش ۳۳ درصدی بیماران تنفسی در مردادماه نسبت به تیرماه خبر داده و نسبت به استمرار این روند در شهریورماه هشدار داد.

مالک سعد امروز شنبه در گفت‌وگو با ایلنا خوزستان اظهار کرد: در تیرماه امسال ۱۱۸ بیمار تنفسی در بیمارستان نظام مافی بستری و ۵۲۶ بیمار به‌ صورت سرپایی پذیرش شدند.

وی افزود: در مردادماه، تعداد بیماران بستری با اندکی کاهش به ۱۰۵ نفر رسید اما مراجعات سرپایی با افزایش قابل توجه به ۷۰۴ نفر صعود کرد که بیانگر افزایش نیاز به خدمات اولیه درمانی و مراقبت‌های پزشکی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش ادامه داد: از ابتدای شهریورماه تاکنون نیز ۵۶ بیمار بستری و ۲۹۸ بیمار سرپایی تحت درمان قرار گرفته‌اند و روند مراجعات سرپایی همچنان بالاست.

سعد تغییرات آب‌وهوایی، وقوع گردوغبار و نوسانات دمایی را از عوامل مؤثر در افزایش بیماری‌های تنفسی دانست و گفت: این شرایط به‌ ویژه برای کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار خطرناک است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده لزوم افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت فردی و محیطی و آماده‌سازی مراکز درمانی برای پذیرش بیماران تنفسی در فصول آلوده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده علائم تنفسی مانند تنگی نفس، سرفه مداوم یا تب سریع، فورا به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از وخیم شدن وضعیت بیماری جلوگیری شود.

