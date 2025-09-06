افزایش ۳۳ درصدی مراجعات سرپایی بیماران تنفسی در مردادماه نسبت به تیرماه در شوش

مالک سعد امروز شنبه در گفت‌وگو با ایلنا خوزستان اظهار کرد: در تیرماه امسال ۱۱۸ بیمار تنفسی در بیمارستان نظام مافی بستری و ۵۲۶ بیمار به‌ صورت سرپایی پذیرش شدند.

وی افزود: در مردادماه، تعداد بیماران بستری با اندکی کاهش به ۱۰۵ نفر رسید اما مراجعات سرپایی با افزایش قابل توجه به ۷۰۴ نفر صعود کرد که بیانگر افزایش نیاز به خدمات اولیه درمانی و مراقبت‌های پزشکی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش ادامه داد: از ابتدای شهریورماه تاکنون نیز ۵۶ بیمار بستری و ۲۹۸ بیمار سرپایی تحت درمان قرار گرفته‌اند و روند مراجعات سرپایی همچنان بالاست.

سعد تغییرات آب‌وهوایی، وقوع گردوغبار و نوسانات دمایی را از عوامل مؤثر در افزایش بیماری‌های تنفسی دانست و گفت: این شرایط به‌ ویژه برای کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار خطرناک است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده لزوم افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت فردی و محیطی و آماده‌سازی مراکز درمانی برای پذیرش بیماران تنفسی در فصول آلوده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده علائم تنفسی مانند تنگی نفس، سرفه مداوم یا تب سریع، فورا به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از وخیم شدن وضعیت بیماری جلوگیری شود.

