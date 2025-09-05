خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛

ایجاد خانه‌ مهارت در ۲ محله شیراز کلید خورد

ایجاد خانه‌ مهارت در ۲ محله شیراز کلید خورد
کد خبر : 1682253
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه ۲۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از طریق بخش تعاون رقم بخورد، گفت: در حال حاضر حدود پنج درصد این هدف محقق شده و برای دست یابی به این مسأله نیازمند عزم جدی همگانی شامل طرح های کارآمد از سوی مسولین و حمایت کافی از سوی مردم هستیم.

به گزارش ایلنا، سعید بیاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز افزود: جلوه‌های زیبایی از همکاری و تعاون و مشارکت اجتماعی ایرانیان در پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ هشت ساله تحمیلی و اخیرا نیز در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونسیتی رقم خورده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: نام‌گذاری اسم وزارتخانه براساس اولویت بخش تعاون است چون تا تعاون شکل نگیرد کاری به وجود نخواهد آمد و کار نباشد رفاهی در پی ندارد و این بخش‌ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: اگر در میان افراد یک جامعه روحیه تعاون حاکم شود زمینه برای پیشرفت مادی و معنوی آن جامعه فراهم می‌شود و تعاون بستری مناسب برای شکوفایی همه جانبه جامعه است.

بیاری اضافه کرد: دین مبین اسلام کارهای جمعی را بر فردی توصیه کرده است و آن را دارای استحکام بیشتری می داند.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از طریق بخش تعاون حاصل شود گفت: اکنون حدود پنج درصد آن محقق شده و برای دست یابی به این مسأله نیازمند عزم جدی، طرح های کارآمد از سوی مسولین و حمایت کافی از سوی مردم هستیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه با اشاره به تفاهم نامه اخیر میان وزیر تعاون و استاندار فارس، گفت: اجرای این تفاهم نامه اکنون در فارس آغاز شده و قطعا اجرای درست این طرح‌ها می تواند این استان را در سطح کشور برجسته کرده و زمینه اجرا در سایر استانها را نیز فراهم آورد.

وی اظهار کرد: این طرح ها در محورهای مهمی ازجمله آموزش‌های مهارتی سفارش محور، صیانت از نیروی کار، کارآفرینی و اشتغال تدوین شده است.

وی به مهاجرت روستاییان به شهرها اشاره کرد و افزود: اغلب این افراد در حاشیه شهرها ساکن می شوند، فرآیند اشتغالزا باید برای جلوگیری از این رویه تدوین و اجرایی شود.

بیاری به موضوع ایجاد خانه‌های بهداشت روستایی اشاره کرد و گفت: نمونه برداری از این تجربه موفق برای ایجاد خانه مهارت در روستاها الگوبرداری شده تا با ایجاد خانه مهارت ، آموزش های لازم براساس نیازهای و ظرفیت های اشتغالزا و کارآفرینی در روستا داده شود، از طرفی پشتیبانی مالی بعد از مهارت آموزی به آنها ارایه تا کارآفرینی و اشتغالزایی پایداری صورت گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد خانه‌های مهارت در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ نیز کلید خورده که در ۲ محله در سطح کلانشهر شیراز این کار شروع شده که تا شش ماه آینده امیدواریم به نتایج ملموسی دست یابیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: نزدیک به ۷ هزار تعاونی فعال در استان فارس در بخش‌های کشاورزی، دامپروری ، صنعت، معدن، تجارت، مسکن، مصرف، حمل‌ و نقل، خدمات، دانش‌بنیان، عمران و  سایر گرایش‌ها مشغول به فعالیت هستند، که باتوجه به وسعت و ظرفیت های استان این عدد بزرگی نیست که امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم این تعداد به ۲ برابر افزایش یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی