در شیراز مطرح شد؛
١٣٠ هزار میلیارد تومان مجموع صندوقهای قرض الحسنه کشور تا پایان ١٤٠٣
نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ قرضالحسنه در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، پژوهشگر دینی و رئیس هیئت امنای صندوق قرضالحسنه آلمحمد، در این مراسم اظهار داشت: قرضالحسنه جایگاهی الهی دارد؛ مخاطب اصلی آن خداوند است و پاداش این عمل نیکو از سوی او عطا میشود.
حجتالاسلام علیرضا حدائق، با اشاره به روایات دینی، قرضالحسنه را یکی از راههای رسیدن به ثروت معنوی و مغفرت دانست و افزود: فضیلت قرضالحسنه از صدقه بیشتر است، زیرا مستقیما بهدست نیازمندان واقعی میرسد.
حجتالاسلام محمد مادرشاهی، عضو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشگر اقتصاد اسلامی نیز، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در صدمین سال فعالیت حوزههای علمیه، بر ضرورت تبیین فقه نظامات اجتماعی ازجمله نظام مالی تاکید کرد.
وی گفت: ساختار بانکی فعلی برگرفته از الگوهای غربی است که صرفا با فقه تطبیق داده شده، نه اینکه از دل فقه اسلامی طراحی شده باشد. باید قرضالحسنه را بهعنوان یک نظام مالی کامل بررسی و اجرا کرد.
مادرشاهی افزود: اسلام قرض دادن را مستحب و قرض گرفتن را مکروه میداند، اما در شرایط خاص، استثناهایی نیز وجود دارد. برای اثرگذاری بیشتر، باید به این فریضه با نگاه نظاممند توجه شود.
وی چهار مولفه کلیدی تجهیز منابع، تخصیص منابع و شناسایی نیازمندان، تامین منابع و تضمین بازگشت منابع را برای موفقیت نظام قرضالحسنه برشمرد.
٦٠٠ قرضالحسنه کشور غیرفعال هستند
مدیرکل نظارت بر امور غیربانکی بانک مرکزی هم اعلام کرد: تا پایان سال ١٤٠٣، تعداد ٣٦٧٣ صندوق قرضالحسنه در کشور شناسایی شده که حدود ٦٠٠ مورد از آنها غیرفعال هستند. مجموع منابع این صندوقها به ١٣٠ هزار میلیارد تومان میرسد.
جواد باغبانی،افزود: از میان ١٨۵۵ صندوق دارای اطلاعات، ١٦٩ مورد تحت نظارت بانک مرکزی، ۵٤١ مورد تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی و ٧٠٨ صندوق فاقد ناظر هستند.
باغبانی با اشاره بهدستورالعمل جدید بانک مرکزی که در بهمنماه تصویب شد، گفت: این دستورالعمل با هدف رفع موانع، تسهیل تامین منابع و ارتقاء شفافیت مالی تدوین شده و در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه کشور قرار دارد.
وی همچنین بر لزوم تدوین شیوهنامهای برای تطبیق صندوقهای ثبتنشده تاکید کرد تا از مشکلات مالیاتی و پولشویی جلوگیری شود.
قرضالحسنه ریشه در فرهنگ و آموزههای دینی ما دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: قرضالحسنه ریشه در فرهنگ و آموزههای دینی ما دارد و نباید در ترویج آن کوتاهی کرد. این شیوه تامین مالی، مختصات خاص خود را دارد و با دیگر روشها قابل مقایسه نیست.
مهدی طغیانی با اشاره به تاریخچه صندوقهای قرضالحسنه در ایران، بیان کرد: این صندوقها از دهه ٤٠ و ۵٠ شکل گرفتند و در دهه ٦٠، در سختترین شرایط کشور، رشد چشمگیری داشتند. اما در دهه ٨٠، با ورود به حوزههای تجاری، از مسیر اصلی خود فاصله گرفتند.
طغیانی تاکید کرد: صندوقهای قرضالحسنه محلی هستند، سختگیریهای بانکی را ندارند و هدف آنها حفظ ارزش پول نیست، بلکه کمک به نیازمندان است. باید تلقی بانک مرکزی نسبت به این صندوقها اصلاح شود.
وی در پایان با اشاره به مشکلات موجود ازجمله ثبتنشدن صندوقها، تجاری شدن فعالیتها و کاهش انگیزههای دینی، خواستار قاعدهگذاری صحیح و نظارت موثر از سوی پنج نهاد اصلی ازجمله بانک مرکزی، سازمان اقتصاد اسلامی، بانکهای قرضالحسنه موجود و کانونهای قرضالحسنه شد.