آغاز طرح غربالگری بهزیستی برای مهارت آموزی به کودکان و نوجوانان

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدجواد حسینی روز جمعه در نشست شورای اداری شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان افزود: در این طرح، کودکان ۱۱ تا ۱۳ سال، هدایت آموزشی می‌شوند تا در ۱۸ سالگی مهارت‌های لازم را برای ورود به جامعه و اشتغال کسب کنند.

وی افزود: با مشارکت آموزش و پرورش و بانک رفاه، توسعه خدمات آموزشی، ورزشی و هوشمندسازی مدارس نیز در دستور کار بهزیستی قرار گرفته است.

حسینی گفت: به همین منظور، ساعات عصرگاهی مدارس به ارائه فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و مهارتی به کودکان و نوجوانان اختصاص می‌یابد.

رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: دامنه خدمات این سازمان از پیش از تولد تا مرحله سالمندی برای اقشار و گروه‌های مختلف مردمی، گسترده است.

وی تصریح کرد: برخورداری عادلانه از خدمات اجتماعی رایگان، آرمان سازمان بهزیستی است که پس از انقلاب تاکنون با ۱۳۰ هزار نیروی متخصص، مجدانه دنبال می‌شود.

حسینی افزود: افزایش سهم اعتبارات دولتی نقش بسزایی در بهبود زندگی مددجویان تحت پوشش و کاهش مسائل اجتماعی عموم مردم دارد.

