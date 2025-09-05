خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف دپوی ۳ تن برنج قاچاق در لنجان

کشف دپوی ۳ تن برنج قاچاق در لنجان
کد خبر : 1682246
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: ۳ تُن برنج قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی لنجان از یک انبار کشف شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اسماعیل پریشانی، فرمانده انتظامی شهرستان لنجان اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر دپوی غیرمجاز برنج در یکی از انبارهای سطح شهرستان لنجان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند 3 تُن برنج خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کنند.

پریشانی ارزش تقریبی کالای مکشوفه را 2 میلیارد و 100 میلیون ریال اعلام و گفت: در این راستا برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی