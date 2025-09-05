کشف دپوی ۳ تن برنج قاچاق در لنجان
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: ۳ تُن برنج قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی لنجان از یک انبار کشف شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اسماعیل پریشانی، فرمانده انتظامی شهرستان لنجان اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر دپوی غیرمجاز برنج در یکی از انبارهای سطح شهرستان لنجان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند 3 تُن برنج خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کنند.
پریشانی ارزش تقریبی کالای مکشوفه را 2 میلیارد و 100 میلیون ریال اعلام و گفت: در این راستا برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.