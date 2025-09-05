خبرگزاری کار ایران
انهدام باند سارقان حرفه‌ای منازل در عملیات مشترک پلیس فارس و قم

رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: با انجام یک عملیات مشترک توسط ماموران پلیس آگاهی فارس و استان قم، باند سارقان حرفه‌ای که در شیراز اقدام به سرقت منازل می کردند، منهدم شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی  ، اظهار داشت: در پی فعالیت یک باند سارقان حرفه‌ای منازل در سطح شهر شیراز که اقدام به سرقت طلاجات و پول نقد از منازل مردم می کردند، شناسایی و دستگیری اعضای این باند به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه روزی توسط مأموران پلیس آگاهی فارس ، محل تردد اعضای این باند در محور قم- تهران مورد شناسایی قرار گرفت.

سرهنگ حافظی گفت: در پیگیری و مراقبت های صورت گرفته با توجه به ورود سارقین به حوزه استحفاظی استان قم بلافاصله مراتب به پلیس آگاهی آن استان اعلام و درخواست دستگیری اعضای این باند در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی استان قم با مشاهده خودرو سارقان دستور ایست دادند که آن ها بدون توجه به اخطارهای مامورین اقدام به فرار کردند.

 حافظی افزود: در نهایت پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، سرکرده این باند سارقان منازل مورد اصابت گلوله مأموران انتظامی قرار گرفته و کشته شد.

وی با بیان اینکه ۳ نفر دیگر از اعضای این باند نیز در این عملیات مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند ، گفت: یکدستگاه خودرو دنا متعلق به این سارقان توقیف و مقداری اموال مسروقه از جمله طلاجات نیز کشف شد.

این مقام انتظامی گفت: اعضای این باند دارای سوابق متعددی بودند و با استفاده از پلاک های جعلی اقدام به سرقت از منازل شهروندان در شیراز می کردند.

سرهنگ حافظی ضمن تقدیر و تشکر از تعامل و همکاری بسیار خوب مأموران پلیس آگاهی استان قم با مجموعه انتظامی استان فارس در انهدام باند سارقان ، تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و خادمان مردم در مجموعه انتظامی با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.

