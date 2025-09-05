خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام‌ جمعه قزوین:

قانون همه مسببان ضرب‌وشتم دست‌فروشان را مجازات کند

قانون همه مسببان ضرب‌وشتم دست‌فروشان را مجازات کند
کد خبر : 1682236
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه قزوین گفت: در جریان روز قزوین بی‌قانونی محکوم شد و قوه قضائیه بهتر است همه جوانب را بررسی کند و تمام مسببان واقعه ضرب‌وشتم دست‌فروشان را مجازات کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  حجت‌الاسلام حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: در جریان روز قزوین بی‌قانونی محکوم شد و قوه قضائیه بهتر است همه جوانب را بررسی کند و تمام مسببان واقعه ضرب‌وشتم دست‌فروشان را مجازات کند.

وی اضافه کرد: در روز قزوین فیلمی در فضای مجازی پخش شد که نشان دهنده درگیری میان ماموران و دستفروشان شده بود، این فیلم دل‌ها را آزرده خاطر کرد و همه مردم این فیلم را محکوم کردند.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین بیان کرد: کسانی که از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند و به کسب نان حلال می‌پردازند، باید حمایت شوند و بهتر از گذشته مورد توجه قرار گیرند، اما رعایت قانون از همه چیز ارجح‌تر است.

حجت‌الاسلام مظفری افزود: در آغاز هفته وحدت به سر می‌بریم، این وحدت و اتحاد یک ضرورت احتمال ناپذیر برای جامعه اسلامی است و به سپر پولادین تبدیل شده و مقابل رژیم صهیونیستی قرار دارد، محور این سپر قوی ایران قوی و با تمدن قرار دارد، این هویت تمدنی پس از انقلاب اسلامی تکامل پیدا کرد و به بازیگر مستقل و به ابر قدرت جهانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: ایران امروز الگوی تمام آزادی‌خواهان جهان شده است، همه مذاهب جهان اگر دغدغه ایران قوی را دارند باید زیر پرچم سه رنگ قرار دهند و از این نظام دارای عزت و شوکت در جهان دفاع کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: اتحاد امروز ایران با محوریت اهل بیت (ع) اگر در امت اسلامی شکل بگیرد، هرگز دشمنان امکان تقابل با این جامعه را نخواهند شد و زمینه ظهور حضرت مهدی فراهم شده است.

حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: مراقب باشیم که جشن و مراسم مذهبی را به فضای معصیت تبدیل نکنیم و الفاظ رکیک به کار نبریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی