به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: در جریان روز قزوین بی‌قانونی محکوم شد و قوه قضائیه بهتر است همه جوانب را بررسی کند و تمام مسببان واقعه ضرب‌وشتم دست‌فروشان را مجازات کند.

وی اضافه کرد: در روز قزوین فیلمی در فضای مجازی پخش شد که نشان دهنده درگیری میان ماموران و دستفروشان شده بود، این فیلم دل‌ها را آزرده خاطر کرد و همه مردم این فیلم را محکوم کردند.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین بیان کرد: کسانی که از راه دستفروشی امرار معاش می‌کنند و به کسب نان حلال می‌پردازند، باید حمایت شوند و بهتر از گذشته مورد توجه قرار گیرند، اما رعایت قانون از همه چیز ارجح‌تر است.

حجت‌الاسلام مظفری افزود: در آغاز هفته وحدت به سر می‌بریم، این وحدت و اتحاد یک ضرورت احتمال ناپذیر برای جامعه اسلامی است و به سپر پولادین تبدیل شده و مقابل رژیم صهیونیستی قرار دارد، محور این سپر قوی ایران قوی و با تمدن قرار دارد، این هویت تمدنی پس از انقلاب اسلامی تکامل پیدا کرد و به بازیگر مستقل و به ابر قدرت جهانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: ایران امروز الگوی تمام آزادی‌خواهان جهان شده است، همه مذاهب جهان اگر دغدغه ایران قوی را دارند باید زیر پرچم سه رنگ قرار دهند و از این نظام دارای عزت و شوکت در جهان دفاع کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: اتحاد امروز ایران با محوریت اهل بیت (ع) اگر در امت اسلامی شکل بگیرد، هرگز دشمنان امکان تقابل با این جامعه را نخواهند شد و زمینه ظهور حضرت مهدی فراهم شده است.

حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: مراقب باشیم که جشن و مراسم مذهبی را به فضای معصیت تبدیل نکنیم و الفاظ رکیک به کار نبریم.

