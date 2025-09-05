خبرگزاری کار ایران
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال/ ترافیک سنگین در چالوس و کرج–تهران
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ممنوعیت تردد در آزادراه تهران–شمال از امروز تا صبح فردا خبر داد و گفت: ترافیک در محورهای چالوس، آزادراه تهران–شمال و کرج–تهران به‌ویژه در مقاطع پرتردد سنگین گزارش شده است.

علی زندی‌فر، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ادامه محدودیت تردد در برخی محورهای مواصلاتی اعلام کرد: تردد تا ساعت ۸ صبح روز شنبه پانزدهم شهریور، در آزادراه تهران–شمال قطعه دوم حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه و نیز محور پل زنگوله ممنوع است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌ها افزود: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده بیلقان تا آتشگاه و شهرستانک تا نسا، همچنین در مسیر شمال به جنوب حدفاصل تونل کندوان تا نسا سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری البرز ادامه داد: در آزادراه تهران–شمال قطعه یک نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۸ سنگین بوده و در آزادراه کرج–تهران حدفاصل شهید کلانتری تا پل کلاک نیز با بار ترافیکی سنگین مواجه هستیم.

زندی‌فر با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی استان دارای وضعیت عادی و روان هستند، گفت: از نظر شرایط جوی نیز هیچ‌گونه پدیده خاصی گزارش نشده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت مقررات رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان ضمن پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، صبوری و احتیاط را در طول مسیر رعایت کنند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم.

