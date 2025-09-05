به گزارش ایلنا، در این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به جایگاه تاریخی چاپ در تمدن بشری گفت: از نگاره‌های غار لاسکو و نقش‌برجسته‌های بیستون تا نخستین متون چاپی، همه نشان از انقلابی بزرگ در تاریخ فرهنگ و تمدن دارد.

مهدی رنجبر افزود: شیراز از نخستین پایگاه‌های ورود چاپ به ایران بوده و این هنرصنعت به همت چاپخانه‌داران، همواره پشتیبان فرهنگ و هنر این سرزمین بوده است.

ناشر نباید برای دریافت کاغذ التماس کند

داریوش نویدگویی، ناشر استان فارس نیز با انتقاد از وضعیت نشر افزود: دستگاه چاپ با تأخیری ۱۶۵ ساله وارد ایران شد و امروز نیز ناشران با مشکلاتی جدی از جمله گرانی کاغذ روبه‌رو هستند. ناشر نباید برای دریافت کاغذ التماس کند و وقتی کتابی با شمارگان ۲۰۰ نسخه برای جمعیت ۹۰ میلیونی منتشر می‌شود، این به‌راستی فاجعه است.

در ادامه، توما گلستانیان، مسئول کتابخانه و بخش نسخ خطی کلیسای وانک اصفهان، با اشاره به نقش جامعه ارمنی در تاریخ چاپ ایران اظهار داشت: ۱۸۸ سال پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ، نخستین کتاب با نام زبور داوود در کلیسای وانک جلفا به چاپ رسید.

این چاپخانه با همه فراز و فرودها همچنان فعال است و به عنوان نخستین چاپخانه ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود.

همچنین حسن دهقان، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ضمن تأکید بر رسیدگی به مشکلات چاپخانه‌داران خاطرنشان کرد: صنعت چاپ امروز نیازمند نوسازی و روزآمدی است. مشکلات این صنف به‌ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در حال پیگیری است تا بار سنگین هزینه‌ها از دوش فعالان این حوزه برداشته شود.

صنعت چاپ فارس به قطب برتر جنوب کشور تبدیل شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این مراسم با تبریک روز ملی صنعت چاپ به نقش راهبردی این صنعت در توسعه اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای جایگاه استراتژیک این صنعت در دستور کار قرار دارد.

کریم مجرب با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌ها وعده داد : با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشکلات چاپخانه‌داران به صورت جدی پیگیری و رفع خواهد شد تا صنعت چاپ فارس به قطب برتر جنوب کشور تبدیل شود.

وی صنعت چاپ را بازوی اصلی انتشار علم، فرهنگ و توسعه دانست و افزود: تکمیل زنجیره ارزش شامل طراحی، چاپ و بسته‌بندی هوشمند، موجب ارتقای کیفیت محصول نهایی و افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی خواهد شد.

مدیرکل صمت فارس چشم‌انداز روشن توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات و حمایت از صنایع کوچک فرهنگی را نویدبخش آینده‌ای درخشان برای این صنعت دانست که می‌تواند موجب اشتغال‌زایی و رشد پایدار در استان فارس

تقدیر از پیشکسوتان و فعالان چاپ فارس

در پایان آیین گرامیداشت، با حضور مدیرکل صمت فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید سبحان تقوی مشاور جوان استاندار فارس و دیگر مسئولان استانی، از پیشکسوتان و فعالان برجسته صنعت چاپ استان فارس با اهدای لوح سپاس و تندیس یادبود تجلیل شد.

از جمله آنان می‌توان به جعفر مصطفوی مدیر چاپخانه مصطفوی، میراث‌دار کهن‌ترین چاپخانه فعال فارس با ۱۱۷ سال سابقه و حسین‌علی نیکویی از چاپخانه‌داران نسل اول فارس در نیم قرن اخیر اشاره کرد.

انتهای پیام/