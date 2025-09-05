دستگیری مخلان نظم و امنیت در گرگان

خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری ۷ نفر از عاملان ایجاد نزاع و درگیری دسته‌جمعی که منجر به اخلال در نظم عمومی در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان شده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه عباس پهلوانی‌نسب اظهار داشت: مأموران انتظامی بلافاصله پس از اعلام وقوع درگیری وارد عمل شده و با اقدامات سریع عملیاتی موفق شدند تمامی عاملان اصلی را دستگیر کنند. 

سرهنگ پهلوانی‌نسب افزود: در این عملیات تعدادی سلاح سرد کشف و ضبط گردید. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. 

وی گفت: همچنین در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم، کابل و تجهیزات مربوط به شهرداری گرگان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم سارق عوامل دولتی شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. 

سرهنگ پهلوانی‌نسب افزود: سارق پس از انتقال به مقر انتظامی و در مواجهه با مستندات موجود، به سرقت‌های متعدد از اموال عمومی و دولتی اعتراف کرد.

