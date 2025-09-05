فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد؛
عامل چاقوکشی در بلوار شهید بهشتی ایلام دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری عامل چاقوکشی در بلوار شهید بهشتی، ابتدای خیابان خرمرودی خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ بهزاد بسطامی ، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری منجر به چاقوکشی در ابتدای خیابان خرمرودی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد عامل اصلی درگیری از اراذل و اوباش سابقهدار بوده که با ایجاد مزاحمت برای شهروندان پس از وقوع حادثه از محل متواری شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی ، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، وی را دستگیر کردند.
سرهنگ بسطامی با اشاره به اعتراف متهم به بزه ارتکابی در تحقیقات اولیه، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.