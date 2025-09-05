تعاون، ستون اقتصاد مردمی درگلستان است

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو درجمع خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون گفت: در حال حاضر ۳٬۰۹۳ تعاونی فعال با بیش از ۷۶٬۰۰۰ عضو در گلستان مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال برای ۳۶٬۰۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

وی گفت: ۳۱ درصد تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، ۲۶ درصد در خدمات، ۲۱ درصد در صنعت و مابقی در سایر حوزه‌ها مشغول به فعالیت هستند. این تنوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تعاون در توسعه متوازن اقتصادی استان است.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور، گفت: رسیدن به این سهم نیازمند تأمین منابع، اعتبارات و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۱ با مشارکت همه نهادهای مرتبط تدوین شده و در حال اجراست.

مدیرکل تعاون گلستان از دو برنامه کلیدی در حوزه حمایت از تعاونی‌ها خبر داد: نخست، صیانت از اشتغال با اولویت تخصیص منابع به تعاونی‌ها؛ و دوم، تسهیل‌گری در تأمین مالی. در همین راستا، مبلغ ۲۵۴ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ و تفاهم‌نامه با بانک‌ها به تعاونی‌ها اختصاص یافته است.

وی همچنین به سفر اخیر وزیر تعاون به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر، درخواست اختصاص خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌ها مطرح شد و مصوبه تخصیص ۲۵ درصد از اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی استان به تعاونی‌ها به تصویب رسید.

وی گفت: در حوزه صادرات نیز، تعاونی‌های استان عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. به گفته مدیرکل تعاون، در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۶ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌ها انجام شده و در پنج‌ماهه نخست امسال نیز ۵ میلیون دلار صادرات ثبت شده است.

وی از تشکیل ۳۴ تعاونی فراگیر با ۳۴٬۳۰۰ عضو برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه خبر داد و گفت: «یکی از این تعاونی‌ها امروز در منطقه شاه‌کوه با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی راه‌اندازی شد.

انتهای پیام/