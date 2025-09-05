مدیرکل کار استان خبرداد:
تعاون، ستون اقتصاد مردمی درگلستان است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: تعاون، ستون اقتصاد مردمی درگلستان است ودر حال حاضر ۳٬۰۹۳ تعاونی فعال با بیش از ۷۶٬۰۰۰ عضو در گلستان مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال برای ۳۶٬۰۰۰ نفر را فراهم کردهاند.
به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو درجمع خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون گفت: در حال حاضر ۳٬۰۹۳ تعاونی فعال با بیش از ۷۶٬۰۰۰ عضو در گلستان مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال برای ۳۶٬۰۰۰ نفر را فراهم کردهاند.
وی گفت: ۳۱ درصد تعاونیها در بخش کشاورزی، ۲۶ درصد در خدمات، ۲۱ درصد در صنعت و مابقی در سایر حوزهها مشغول به فعالیت هستند. این تنوع نشاندهنده ظرفیت بالای تعاون در توسعه متوازن اقتصادی استان است.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور، گفت: رسیدن به این سهم نیازمند تأمین منابع، اعتبارات و همکاری همه دستگاههای اجرایی است. سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۱ با مشارکت همه نهادهای مرتبط تدوین شده و در حال اجراست.
مدیرکل تعاون گلستان از دو برنامه کلیدی در حوزه حمایت از تعاونیها خبر داد: نخست، صیانت از اشتغال با اولویت تخصیص منابع به تعاونیها؛ و دوم، تسهیلگری در تأمین مالی. در همین راستا، مبلغ ۲۵۴ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ و تفاهمنامه با بانکها به تعاونیها اختصاص یافته است.
وی همچنین به سفر اخیر وزیر تعاون به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر، درخواست اختصاص خط اعتباری ویژه برای تعاونیها مطرح شد و مصوبه تخصیص ۲۵ درصد از اعتبارات کمیته برنامهریزی استان به تعاونیها به تصویب رسید.
وی گفت: در حوزه صادرات نیز، تعاونیهای استان عملکرد قابل توجهی داشتهاند. به گفته مدیرکل تعاون، در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۶ میلیون دلار صادرات توسط تعاونیها انجام شده و در پنجماهه نخست امسال نیز ۵ میلیون دلار صادرات ثبت شده است.
وی از تشکیل ۳۴ تعاونی فراگیر با ۳۴٬۳۰۰ عضو برای حمایت از دهکهای پایین جامعه خبر داد و گفت: «یکی از این تعاونیها امروز در منطقه شاهکوه با هدف توسعه فعالیتهای اقتصادی راهاندازی شد.