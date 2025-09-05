خبرگزاری کار ایران
افتتاح ۱۴ طرح فنی و عمرانی با حضور استاندار فارس؛

ارتقای کیفی پخش شبکه فارس به HD

​با حضور استاندار فارس و معاون امور استان‌های رسانه ملی، ۱۴ طرح فنی و عمرانی از جمله دو طرح واحد سیار HD و سامانه ارتقای کیفیت تصویر با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری  با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل صدا و سیما و مجموعه کارشناسان و مدیران این مرکز، اظهار داشت: صدا و سیما در شرایط حساس کنونی، نقش بی‌بدیلی در حفظ انسجام ملی، تقویت امید اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمنان ایفا می‌کند.

 وی با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌های فارسی‌زبان معاند توسط نظام سلطه جهانی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: هدف این رسانه‌ها القای نارضایتی، ناکارآمدی و تضعیف ارکان دفاع ملی است که به دنبال تجاوز دشمن صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، از سوی مردم فهیم و شریف ایران شکل گرفته بود.

امیری با اشاره به شکست رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای، در پی براندازی نظام بودند و اکنون نیز با طراحی پازل جنگ ترکیبی، تلاش دارند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

وی تقویت زیرساخت‌های صدا و سیما و تولید برنامه‌های فاخر، حرفه‌ای و متناسب با نیازهای جامعه، را در این شرایط ضرورتی انکارناپذیر دانست.

استاندار فارس با اشاره به میزبانی شایسته مرکز فارس از برنامه‌های ملی و تولیدات با کیفیت، اظهار داشت: این مجموعه توانسته با ایجاد روحیه نشاط، امید و تأمین نیازهای رسانه‌ای نیروهای مسلح، نقش مؤثری در آرام‌سازی فضای عمومی ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که با وجود تهدیدات منطقه‌ای، مردم استان فارس سایه جنگ را احساس نکردند.

امیری تأکید کرد: به‌دلیل اهمیت راهبردی رسانه ملی، هرگونه کمک برای تقویت صدا و سیما را وظیفه خود می‌داند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مدیرکل صداوسیما‌ی فارس نیز  در این مراسم   از افتتاح اچ دی سازی و ۱۴ طرح فنی و عمرانی با هزینه ای بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان با حضور معاون فناوری و توسعه سازمان صداو سیما در شیراز خبرداد .

امیر رئوف گفت: اچ دی سازی شبکه استانی فارس با طراحی و راه اندازی نودال اچ دی و زیر ساخت‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای،  اجرای مرحله اول ساخت ایستگاه رادیویی موج متوسط شهید ناصر کمالی سروستانی و آغاز عملیات اجرایی ساخت سالن ورزشی هزار و ۵۰۰ متر مربعی از مهم‌ترین این طرح ها است .

وی، نصب دوربین‌های پخش زنده در اماکن تاریخی و مذهبی شیراز و تجهیز استودیو‌های سیما و خبر به ویدئو وال با ابعاد ۱۲۲ متر مربع، باز طراحی و ارتقا اتوماسیون سیما و خبر فارس و نصب ۴۱ دستگاه تدوین در سیما، خبر و رادیو و بازساری سیستم سرمایشی ساختمان مرکزی صداوسیما، را از دیگر طرح‌های اجرا شده در صداوسیمای فارس عنوان کرد.

مدیرکل صداوسیما‌ی فارس گفت: تامین برق فوق اضطراری هفت ایستگاه تلویزیونی، توسعه پوشش دیجیتال با نصب فرستنده دیجیتال در ۱۷ ایستگاه تلویزیونی فارس و تامین و تجهیز سیستم اچ دی ارسال صدا و تصویر برای حوزه‌های پیام شهرستان‌ها از دیگر طرح هایی است که در صداوسیمای فارس افتتاح شد.

