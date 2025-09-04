به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت فرمانده انتظامی استان قزوین عصر امروز به همراه جمعی از معاونین و روسای پلیس های تخصصی با محمد نوذری استاندار قزوین دیدار کردند و در این دیدار صمیمی ضمن تیریک هفته دولت به ایشان و مجموعه همکارانشان، از زحمات خالصانه دولت و تلاش و پشتکار برای حل مشکلات مردم و همچنین زحمات شبانه روزی استاندار قدردانی کردند.

سردار محمدقاسم طرهانی در این نشست طی سخنانی به تشریح عملکرد انتظامی استان در 5 ماهه نخست سال جاری پرداخت و از حمایت های استاندار در تحقق برنامه ها و اهداف انتظامی در استان تقدیر و تشکرکرده و عنوان داشت: با حمایت های شخص استاندار به عنوان رئیس شورای تامین و با همراهی همه دستگاهها از جمله استانداری، دادگستری و دستگاههای فرهنگی و تعامل و هم افزایی با سایر سازمان های مرتبط به فضل خداوند شرایط بهتری را نسبت به دیگر استان های کشور در حوزه وقوع و کنترل جرائم داریم.

استاندار قزوین نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور فرمانده انتظامی و مجموعه همکاران وی، طی سخنانی بیان داشت: از روزی که سردار طرهانی مسئولیت فرماندهی انتظامی استان را بر عهده گرفتند، شاهد کاهش محسوس بسیاری از جرائم بوده ایم. سبک مدیریت میدانی سردار طرهانی که همواره در بطن مسائل حضور دارندو به صورت میدانی امور را بررسی می کنند، اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است.

نوذری افزود: مردم وقتی حضور پررنگ نیروی انتظامی را در میدان می بینند، احساس امنیت و آرامش بیشتری می کنند و این سرمایه اجتماعی مهمی برای استان است و ما در کنار شما و قدردان زحماتتان هستیم.

وی خطاب به فرماندهان و مسئولان انتظامی حاضر در جلسه با تاکید بر همدلی موجود در استان خاطرنشان کرد: امروز فضای آرام و همدلانه ای در استان حاکم است و بی تردید بخش بزرگی از این آرامش،مرهون تلاش های نیروی انتظامی است. و ما این همراهی و تلاش ها را ارج می نهیم و قدردان اقدامات نیروی انتظامی هستیم.

