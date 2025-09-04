به گزارش ایلنا از آستارا،هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در دیدار با کاظم سلیمی، مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد شهرستان آستارا اظهار کرد: هیچ شهری در ایران همانند آستارا نیست که همزمان از مرز زمینی، دریایی و ریلی برخوردار باشد و این ظرفیت باید در مسیر توسعه تجارت و ترانزیت کشور به‌کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه استفاده بهینه از فضاهای انبارداری به معنای افزایش بهره‌وری است، افزود: در گذشته بخشی از اراضی انبارهای گمرک آستارا تخریب شد که با پیگیری‌های انجام‌شده و حکم قضایی از ادامه آن جلوگیری شد.

استاندار گیلان مساحت انبارهای فعلی را معادل دو برابر بندر قدیم انزلی دانست و گفت: در ۲۵ هکتار از این مجموعه امکان جابجایی حجم بالایی از کالا فراهم است و تجربه نشان داده است که روزانه بیش از یک هزار کامیون از مرز آستارا وارد می‌شوند.

حق‌شناس تأکید کرد: موقعیت ویژه آستارا می‌تواند آینده‌ای روشن برای تجارت کشور رقم بزند؛ از این‌رو ضرورت دارد در خصوص تعریف مرز جدید یا ادامه فعالیت مرز فعلی تصمیمی قاطع و کارشناسی اتخاذ شود تا هم فعالان اقتصادی دچار سردرگمی نشوند و هم منافع ملی به بهترین شکل تأمین گردد.

کاظم سلیمی، مدیرعامل انبارهای عمومی کشور نیز در این دیدار با قدردانی از نگاه حمایتی استاندار گیلان به حوزه لجستیک و تجارت، گفت: آستارا ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت کالا در کشور را دارد و انبارهای عمومی آماده همکاری برای توسعه این ظرفیت هستند.

وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در انبارها به معنای کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت است، افزود: برنامه ما ایجاد زیرساخت‌های مدرن، توسعه انبارهای استاندارد و استفاده از فناوری‌های نوین است تا هم حجم بیشتری از کالاها جابه‌جا شود و هم فعالان اقتصادی با آرامش خاطر بیشتری فعالیت کنند.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروهی تخصصی جهت احداث تیرپارک جدید در شهر مرزی آستارا راه‌اندازی شود

