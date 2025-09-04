خبرگزاری کار ایران
رئیس پارک علم و فناوری قزوین خبر داد؛

راه‌اندازی مرکز توسعه هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری قزوین

کد خبر : 1682019
رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین گفت: پارک علم و فناوری قزوین با جذب سرمایه‌ای 10 میلیارد تومانی از وزارت ارتباطات، محور اصلی راه‌اندازی مرکز نوآوری هوش مصنوعی استان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  در نخستین جلسه شورای راهبردی هوش مصنوعی استان قزوین که با ریاست محمد نوذری استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، جزئیات راه‌اندازی مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری قزوین اعلام شد.

جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین در این جلسه با اعلام این خبر تصریح کرد:قزوین به عنوان یکی از 8 استان منتخب کشور از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پارک فاوا) برای راه‌اندازی این مرکز معرفی شده که با اعتبار حمایتی 10 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات راه‌اندازی خواهد شد.

 این مقام مسوول برای موفقیت این مرکز بر حرکت ساختاریافته تأکید کرد و توضیح داد: در این طرح دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،مأموریت علمی و زیرساختی در حوزه مرزهای دانش هوش مصنوعی، سکوهای پردازش داده‌های بزرگ و تأمین و بومی‌سازی دانش لازم را بر عهده خواهند داشت و پارک علم و فناوری نیز با شبکه‌سازی و راهبری استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، زیرساخت‌های لازم و حمایت‌های فناورانه برای کاربردی‌سازی هوش مصنوعی را فراهم خواهد کرد.

ریاست پارک علم و فناوری قزوین افزود: نقش مهم کاربردی کردن پروژه‌های هوش مصنوعی بر عهده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است و دستگاه‌های اجرایی استان از جمله آب، برق، گاز، کشاورزی، صنایع مختلف و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به عنوان کاربران نهایی این تکنولوژی شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام/
