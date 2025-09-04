خبرگزاری کار ایران
حمله خرس به چوپان و همسرش در ارتفاعات دزپارت/ باد مانع عملیات اورژانس هوایی شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دزپارت از مصدومیت یک چوپان در حمله خرس در ارتفاعات لنده « کوه سفید» خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، دکتر زاهد براتی با اعلام خبر حمله خرس به چوپان و همسرش در ارتفاعات دزپارت گفت: پیش از ظهر امروز گزارش حمله خرس به چوپانی حدودا ۴۵ ساله در ارتفاعات لنده شهرستان دزپارت دریافت و فورا دو کد اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر به سمت منطقه حرکت کرد.

براتی افزود: به دلیل سخت گذر بودن منطقه، نیروهای اعزامی با سه ساعت پیاده‌روی به محل مورد نظر رسیدند و به دلیل شرایط مصدوم درخواست اعزام بالگرد دادیم و بالگرد ساعت ۱۶ وارد ارتفاعات شد که متاسفانه به دلیل شدت وزش باد امکان فرود وجود نداشت.

وی با تاکید بر این موضوع که این چوپان از ناحیه استخوان فمور پا دچار مصدومیت شده، تصریح کرد: نیروهای اعزامی در حال انتقال زمینی مصدوم تا محل استقرار آمبولانس ها هستند.

ساسان حبیی مسئول فوریت‌های پزشکی دزپارت نیز  گفت: این چوپان امکان تماس با ما را نداشته و گزارش را از طریق فردی از ایذه دریافت کردیم. با همسر جوپان تماس گرفته ولی متاسفانه وی نتوانست مختصات دقیق منطقه را در اختیار تیم اعزامی قرار دهد که همین موضوع باعث دشواری عملیات شد.

