به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز ۱۳ شهریور در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی شهر صدرا، یادآور شد: صدرا ابتدا برای خانه‌های ویلایی طراحی شد و قرار نبود بلندمرتبه‌سازی انجام شود اما شرایط جدید جمعیتی موجب شد زیرساخت‌های موجود پاسخگوی نیازها نباشد.

وی افزود: وقتی یک شهر از ابتدا با طراحی جمعیتی مشخص ساخته شود، زیرساخت‌ها هم متناسب شکل می‌گیرد اما در صدرا وضعیت ناخواسته‌ای بر ما تحمیل شده که مدیریت آن دشواری‌های زیادی دارد و نیازمند همدلی مردم و مدیران است.

امیری با اشاره به افتتاح شش پروژه در هفته دولت از جمله پارک جدید صدرا، مرکز معاینه فنی و نصب دوربین‌های پایش سرعت گفت: این پروژه‌ها شاید کوچک به نظر برسند اما در رفاه مردم، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در سوخت و کاهش تلفات جاده‌ای اثر زیادی دارند.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر جا دوربین‌های پایش نصب شده، آمار تلفات کاهش یافته و همین موضوع اهمیت اقدامات اخیر را دوچندان می‌کند.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه جامعه افسرده توان توسعه ندارد، تصریح کرد: ایجاد فضاهای عمومی همچون پارک‌ها نشاط اجتماعی و انسجام خانواده‌ها را تقویت می‌کند و می‌تواند کیفیت زندگی مردم را بالا ببرد.

گلایه از تداوم مشکل محور قره‌پیری

امیری در ادامه با گلایه از تداوم مشکل محور قره‌پیری گفت: این موضوع بارها در جلسات مختلف از جمله در ارتباط با بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا و مسائل آموزشی مطرح شده و دیگر قابل قبول نیست که همچنان بلاتکلیف بماند.

وی خطاب به نمایندگان و مدیران شهری تأکید کرد: با شهرداری و شورای شهر شیراز این مشکل را حل کنید؛ شرمنده شدن در برابر مردم، خانواده‌های دانش‌آموزان و جامعه پزشکی زیبنده نیست.

مردم صدرا نباید برای دفن اموات سرگردان باشند

امیری با اشاره به ضرورت ایجاد آرامستان در صدرا گفت: نباید مردم برای دفن اموات سرگردان باشند و اگر مشکل فنی وجود دارد باید مکان جدیدی الحاق و در کمیسیون ماده ۵ تصویب شود.

وی افزود: جمعیت واقعی صدرا بیش از ۳۰۰ هزار نفر است و این اختلاف باید در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود تا حق مردم ضایع نشود.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی حتی برای ۴۰ خانوار در روستا هزینه‌های سنگین انجام می‌شود زیرا مبنای نظام بر عدالت و کرامت انسانی است. بنابراین تأخیر در رفع مشکلاتی همچون قره‌پیری و آرامستان پذیرفتنی نیست.

پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می شود

مجتبی پارسایی، شهردار صدرا هم در این مراسم گفت: در این دوره تلاش کردیم به جای کلنگ‌زنی‌های جدید، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم.

وی یادآوری کرد: سال گذشته وعده افتتاح ماهانه یک پروژه داده بود و امروز شانزدهمین پروژه افتتاح شد.

پارسایی با اشاره به اینکه این روند ادامه دارد و پروژه‌های جدید نیز در دستور کار هستند، گفت: اگر در مدیریت شهری نقصی وجود دارد، چه مربوط به دوره من باشد یا قبل‌تر، عذرخواهی می‌کنم و تلاش می‌کنم کیفیت خدمات را ارتقا دهم.

صدرا تنها شهری در کشور است که آرامستان ندارد

نایب‌رئیس شورای شهر صدرا نیز سه مطالبه اصلی مردم را تکمیل بزرگراه قره‌پیری، ایجاد آرامستان و دیده‌شدن صدرا در بودجه‌های استانی عنوان کرد.

هاشم عزیزی، گفت: در سه و نیم کیلومتر پایانی بزرگراه قره‌پیری هیچ پیشرفتی نداشته‌ایم و ادامه این وضعیت به معنای استهلاک منابع و تضییع حقوق مردم است.

عزیزی افزود: صدرا تنها شهری در کشور است که آرامستان ندارد و این مسئله آرزوی مردم برای دفن عزیزان‌شان در محل زندگی خود را از بین برده است. او خواستار دستور ویژه استاندار فارس برای تسریع در اجرای آرامستان شد.

وی در ادامه به مشکلات مالی صدرا اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته این شهر هیچ سهمی از بودجه سه درصد نفت و گاز و اعتبارات توازن نداشته است و تنها در تابستان گذشته به دلیل بحران آب اعتباری تخصیص یافت.

عزیزی گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات شما نتیجه عملی داشته باشد و با عنایت ویژه‌تان، مطالبات اساسی شهروندان محقق شود.

