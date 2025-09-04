مدیرکل کار همدان خبر داد؛
استان همدان رتبه سوم در جشنواره ملی تعاونیها کسب کرد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از کسب رتبه سوم کشوری توسط استان در جشنواره ملی تعاونیهای برتر خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران امروز در نشست خبری که در ادارهکل تعاون با اشاره به ظرفیتهای بزرگ بخش تعاون در ایجاد اشتغال، برنامههای گسترده این هفته و اقدامات حمایتی از کسبوکارها را تشریح کرد.
وی ضمن گرامیداشت هفته دولت و هفته تعاون، از اصحاب رسانه برای همراهی در اطلاعرسانی تشکر کرد و بر اهمیت همبستگی و همدلی برای ساخت ایران تأکید نمود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با افتخار اعلام کرد که استان همدان با معرفی دو تعاونی بسیار موفق، رتبه سوم کشوری را در جشنواره ملی تعاونیهای برتر به دست آورده است. در هفته تعاون که از ۱۱ تا ۱۷ شهریور برگزار میشود، ۸۰۷ برنامه متنوع اجرا خواهد شد که شامل افتتاح ۱۱ تعاونی جدید با ۲۲۰ فرصت شغلی، برگزاری جشنواره تعاونیهای برتر و برپایی میزهای خدمت در سراسر استان است.
وی به حمایت از تعاونیها اشاره کرد و از اعطای ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۶ تعاونی خبر داد و همچنین به پروژههای مهم در حوزه آب، محیط زیست و گردشگری اشاره کرد و گفت: در راستای نقشه پیشرفت استان، به دنبال ایجاد نیروگاه خورشیدی، حمایت از تعاونیهای آبرسانی و توسعه صنایع دستی و بومگردی هستیم.
مختاران همچنین از بهرهبرداری دو پروژه فرهنگی و ورزشی در تویسرکان و بهار خبر داد که پس از سالها به مرحله اجرایی رسیدهاند.
وی ضمن اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات برق و تأثیر آن بر تعدیل نیروی کار، گفت: با تمام توان و با همافزایی بین دستگاهی، تلاش کردهایم تا حد امکان از تعدیل نیروی کار جلوگیری کنیم. این نوسانات، تلنگری برای توجه به اهمیت زیرساختها بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان همچنین به موضوع اتباع خارجی غیرمجاز پرداخت و از شناسایی یکهزار نفر از این افراد خبر داد. مختاران از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز اتباع، به نهادهای مربوطه اطلاع دهند و اشاره کرد که بسیاری از کارگاهها به دلیل کمبود نیروی کار با مشکلات تولید مواجه هستند.
وی بر اهمیت «فرهنگ کار» و «مهارتآموزی» تأکید کرد و آن را مبنای فعالیت اقتصادی موفق دانست و از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی مشاغل خانگی در همدان با حضور ۲۶۰ غرفه خبر داد که با محوریت بانوان برگزار شد.
مختاران هدف این نمایشگاه را حمایت از کسبوکارهای خانگی و فراهم کردن بستر مناسب برای بازاریابی محصولات آنها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تعهد استان همدان برای امسال، ایجاد ۱۶ هزار و ۵۶۸ طرح در سامانه رصد اشتغال است، مطرح کرد: سهم بخش تعاون در اقتصاد استان بالاتر از میانگین کشوری بوده و میزان صادرات تعاونیها ۶۰ میلیون دلار در یک سال گذشته گزارش شده است. از مجموع چهار هزار تعاونی ثبتشده، یکهزار و ۳۸۳ مورد فعال هستند که سهم بخش تولیدی در آنها برجسته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان بیان کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، سه هزار و ۶۵۰ مورد بازرسی از کارگاهها انجام شده است.