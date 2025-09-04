به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در آیین رونمایی از تکمیل ۲۰۰ پروژه مرمتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی برگزار شد، میراث فرهنگی را نماینده هویت، تاریخ و هنر مردمان گذشته دانست و افزود: آثار تاریخی، امین جامعه و ارزشمندترین دارایی‌های آن هستند که روح زندگی را برای آیندگان به یادگار می‌گذارند و ارتباط میان گذشته و آینده را برقرار می‌سازند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو، اظهار کرد: در تقابل جدی فرهنگ ما با هجوم تمدن‌های مختلف، تحلیل مؤلفه‌های فرهنگی برای طراحی‌های شهری ضروری است و برای حفاظت از میراث، باید آن را به درستی معرفی کرده و بروز و ظهور آن را از طریق گردشگری تقویت کنیم.

استاندار اصفهان در ادامه برای حفظ میراث فرهنگی چند پیشنهاد ارائه کرد که ایجاد یک همکاری دفاعی برای مقابله با آسیب‌ها، تأسیس آرشیو تصویری و تاریخ شفاهی از تجربیات پیشکسوتان، اعطای «نشان افتخار» به فعالان این حوزه، جلب مشارکت بخش خصوصی و جامعه در حفاظت از آثار تاریخی و تأسیس یک مدرسه برای تربیت نسل جدید مرمت‌گران با روش‌های اصیل مهمترین آن‌ها بود.

جمالی نژاد با تأکید بر اینکه پیشکسوتان این عرصه سال‌ها برای حفظ و نگهداری میراث تلاش کرده‌اند، گفت: برای حفاظت از این گنجینه‌های ارزشمند باید همه دست به دست هم دهیم.

استاندار اصفهان «تسهیل انتقال دانش دست به دست» و استفاده از ظرفیت مشاوران جوان و تحصیل کرده در پروژه‌های مهم میراث فرهنگی برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی کشور ضروری دانست و گفت: بر اساس این طرح، حضور پررنگ و ارزشمند بانوان در عرصه مشاوره و مدیریت پروژه‌های اخیر به عنوان یک نقطه قوت برجسته معرفی شده است و این نگاه، نقش مشاوران جوان و دانش‌آموختگان را در ارتقای پروژه‌های ملی حیاتی می‌داند.

وی افزود: در بخش مالی نیز بر «تضمین و افزایش بودجه» حفاظت از میراث تاریخی تأکید شده است، همچنین نهادهای مربوطه در تهران و سایر استان‌ها آماده هستند تا با همکاری یکدیگر، بودجه این حوزه را تا چندین برابر افزایش دهند تا چالش‌های پیش‌روی آثار تاریخی مرتفع شود.

جمالی نژاد یکی از محورهای کلیدی را، جلب مشارکت عمومی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دانست و افزود: در این راستا، می توان «هوش مصنوعی» را به عنوان ابزاری قدرتمند برای عکس‌برداری، مستندسازی، بازسازی و معرفی متفاوت آثار تاریخی به کار گرفت و این فناوری می‌تواند به خلق روزی متفاوت برای میراث فرهنگی بینجامد.

وی در ادامه با تشریح بسته جامع پیشنهادی برای پاسداشت و آینده نگری در حوزه مرمت، از اجرایی شدن برنامه‌هایی در سه محور اصلی تجلیل و پاسداشت (گذشته و حال) با هدف ایجاد آرشیو تصویری و تاریخ شفاهی از خاطرات و تجربیات پیشکسوتان مرمت به عنوان گنجینه‌ای ملی و نیز انتشار «طلایه داران میراث چاپ» مجموعه کتابی از زندگی‌نامه و آثار پیشکسوتان مرمت استان اصفهان و اعطای «نشان افتخار میراث اصفهان» و لوح تقدیر ویژه و دائمی از طرف استانداری به پیشکسوتان خبر داد.

وی با اشاره به ایجاد صندوق حمایت از سلامت پیشکسوتان مرمت از اختصاص بودجه‌ای برای پوشش بخشی از هزینه‌های درمانی آن‌ها خبر داد و گفت: در بخش راهبردی و آینده‌نگرانه (حال و آینده) راه‌اندازی «مدرسه سنتی مرمت اصفهان» و ایجاد مرکزی علمی-عملی تحت نظر پیشکسوتان برای آموزش اصیل‌ترین روش‌های مرمت به نسل جوان پیشنهاد می‌شود.

جمالی نژاد تسهیل انتقال دانش نسل به نسل را با الزامی کردن حضور پیشکسوتان به عنوان مشاوران عالی در تمامی پروژه‌های مهم مرمتی استان امری مهم دانست و از تصویب سند راهبردی مرمت استان اصفهان خبر داد.

وی اضافه کرد: تدوین سندی با نقشه راه مشخص و استفاده از نظرات پیشکسوتان برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و افزایش و تضمین بودجه مرمتی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ردیف بودجه مستقل و پایدار برای مرمت از محل درآمدهای گردشگری و اعتبارات ملی باید محقق شود.

استاندار اصفهان با اشاره به پویش «میراث ما، مسوولیت ما» بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای جذب مشارکت مردمی و خیرین در پروژه‌های مرمتی ضرورتی انکار نشدنی است.

وی به پیشنهاد ایجاد «موزه زنده مرمت» با اختصاص یک بنای تاریخی مرمت شده برای نمایش دائمی ابزارآلات، روش‌ها و تاریخچه مرمت در اصفهان و نیز معرفی مرمتگران به عنوان «سفرای فرهنگی اصفهان» اشاره کرد و افزود: به رسمیت شناختن نقش مرمت گران در دیپلماسی فرهنگی و معرفی جهانی شهر اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان بر یک دغدغه مهم متمرکز شد و بیان کرد: گرچه به آثار تاریخی توجه می‌شود، اما اغلب به «خالقان» این میراث، که اجداد و نیاکان ما هستند، توجهی نمی‌شود. برای جبران این امر، پیشنهاد می‌شود که یک روز خاص در تقویم ملی به عنوان «روز ملی میراث خلاق» نام‌گذاری و در این روز، نه تنها آثار تاریخی، بلکه خلاقیت، هنر و دانش سازندگان آن‌ها نیز به مردم معرفی شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: این روز می‌تواند بهانه‌ای برای قدردانی از خالقان عزیز میراثمان و کمک به احیای هویت تاریخی باشد.

جمالی نژاد تأکید کرد: این برنامه‌ها تنها یک آغاز است و در استانداری مصمم هستیم با همکاری دستگاه‌های ذیربط، از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این طرح‌ها را با سرعت و دقت لازم دنبال تا هم از سرمایه‌های انسانی خود حفاظت و هم میراث فرهنگی بی مانند اصفهان را برای آیندگان به حفظ کنیم.

