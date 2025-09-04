معاون میراث فرهنگی کشور:
شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان اینکه شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است، نوید داد: تشکیل ستاد عالی فرونشست زمین در کشور با ریاست معاون اول رییسجمهور برای کمک به رفع چالش های این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علی دارابی در آیین رونمایی از تکمیل پروژههای مرمتی اصفهان در هتل چهارباغ افزود: در برنامه هفتم توسعه بر احداث سالانه ۱۰۰ هتل در کشور نیز تاکید شده است.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، افزود: اصفهان در این زمینه باید پیشتاز باشد و تعداد هتلهای درجه یک در این استان افزایش یابد.
دارابی اضافه کرد: در زمان حاضر، ۸۰۰ موزه در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم باید به هزار عدد برسد.
وی مشارکت بخش خصوصی و خیران را در تحقق سیاست گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موثر دانست.
دارابی افزود: ثبت ۲۹ اثر میراث فرهنگی ایران در یونسکو در شرایطی رخ داده که کشور ما با فشارهای بینالمللی و تحریمها مواجه است.
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: با توجه به ارائه گزارشهای هشدار دهنده درباره وضعیت فرونشست زمین، این مساله تا حصول راه های برون رفت با جدیت دنبال می شود.
دارابی گفت: اصفهان با راه اندازی کارگاههای مرمتی و آموزش استاد-شاگردی باید به قطب آموزش میراث فرهنگی در کشور تبدیل شود.