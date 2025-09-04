به گزارش ایلنا از اصفهان، علی دارابی در آیین رونمایی از تکمیل پروژه‌های مرمتی اصفهان در هتل چهارباغ افزود: در برنامه هفتم توسعه بر احداث سالانه ۱۰۰ هتل در کشور نیز تاکید شده است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، افزود: اصفهان در این زمینه باید پیشتاز باشد و تعداد هتل‌های درجه یک در این استان افزایش یابد.

دارابی اضافه کرد: در زمان حاضر، ۸۰۰ موزه در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم باید به هزار عدد برسد.

وی مشارکت بخش خصوصی و خیران را در تحقق سیاست گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موثر دانست.

دارابی افزود: ثبت ۲۹ اثر میراث فرهنگی ایران در یونسکو در شرایطی رخ داده که کشور ما با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها مواجه است.

وی با بیان اینکه شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است، نوید داد: تشکیل ستاد عالی فرونشست زمین در کشور با ریاست معاون اول رییس‌جمهور برای کمک به رفع چالش های این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: با توجه به ارائه گزارش‌های هشدار دهنده درباره وضعیت فرونشست زمین، این مساله تا حصول راه های برون رفت با جدیت دنبال می شود.

دارابی گفت: اصفهان با راه اندازی کارگاه‌های مرمتی و آموزش استاد-شاگردی باید به قطب آموزش میراث فرهنگی در کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/