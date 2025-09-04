خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون میراث فرهنگی کشور:

شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است

شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است
کد خبر : 1681985
لینک کوتاه کپی شد.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان اینکه شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است، نوید داد: تشکیل ستاد عالی فرونشست زمین در کشور با ریاست معاون اول رییس‌جمهور برای کمک به رفع چالش های این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی دارابی در آیین رونمایی از تکمیل پروژه‌های مرمتی اصفهان در هتل چهارباغ افزود: در برنامه هفتم توسعه بر احداث سالانه ۱۰۰ هتل در کشور نیز تاکید شده است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، افزود: اصفهان در این زمینه باید پیشتاز باشد و تعداد هتل‌های درجه یک در این استان افزایش یابد.

دارابی اضافه کرد: در زمان حاضر، ۸۰۰ موزه در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم باید به هزار عدد برسد.

وی مشارکت بخش خصوصی و خیران را در تحقق سیاست گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موثر دانست.

دارابی افزود: ثبت ۲۹ اثر میراث فرهنگی ایران در یونسکو در شرایطی رخ داده که کشور ما با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها مواجه است.

وی با بیان اینکه شدت گرفتن فرونشست در اصفهان نگران کننده است، نوید داد: تشکیل ستاد عالی فرونشست زمین در کشور با ریاست معاون اول رییس‌جمهور برای کمک به رفع چالش های این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: با توجه به ارائه گزارش‌های هشدار دهنده درباره وضعیت فرونشست زمین، این مساله تا حصول راه های برون رفت با جدیت دنبال می شود.

دارابی گفت: اصفهان با راه اندازی کارگاه‌های مرمتی و آموزش استاد-شاگردی باید به قطب آموزش میراث فرهنگی در کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی