اجرای مراسم کلنگ زنی چهار تقاطع غیر همسطح در بروجرد

به گزارش ایلنا در بروجرد، شهردار بروجرد در آیین این مراسم گفت: این قرارداد به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به امضا رسیده و عملیات اجرایی آن‌ها امروز به‌صورت همزمان آغاز شد.

یحیی عیدی بیرانوند اظهار داشت: با اجرای این طرح‌ها کاهش گره‌های ترافیکی، ارتقای ایمنی عبور و مرور و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری بروجرد تضمین خواهد شد

وی افزود: تقاطع‌های غیرهمسطح در میدان امام خمینی (ره)، میدان شهید دستجردی، میدان نواب و میدان سردار سلیمانی اجرا می‌شود که بر اساس قرارداد منعقد شده، مدت زمان اجرای این پروژه‌ها ۲۴ ماه تعیین شده در صورتی که قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) تعهد کرده چنان چه شرایط مهیا باشد پروژه‌ها ظرف ۱۸ ماه تکمیل و بهره‌برداری شود.

عیدی بیرانوند در ادامه عنوان کرد: بهره‌برداری از این چهار تقاطع علاوه بر کاهش محسوس حجم ترافیک و روان‌سازی حرکت خودروها، باعث کاهش زمان سفرهای درون‌شهری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های هوا، ارتقای دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری و ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه آینده شهری خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجرای به‌موقع و باکیفیت این پروژه‌ها یکی از مطالبات اصلی شهروندان است و شهرداری با جدیت بر روند پیشرفت کار نظارت خواهد داشت

بیرانوند بر همکاری و همدلی مدیریت شهرک و دستگاه‌های اجرایی تاکید و خواستار انسجام هرچه بیشتر مسئولین برای به سرانجام رسیدن این چهار تقاطع شد.

