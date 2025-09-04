۲ دختر در خاش غرق شدند

به گزارش ایلنا، عنایت‌الله ایرندگانی روز پنجشنبه اظهار داشت: ۲ دختر ۱۶ و ۱۵ ساله دیروز هنگام آب‌تنی در سد خاکی میرقلندر از توابع این بخش به‌دلیل ناآشنایی با فنون شنا و ورود به بخش عمیق آب دچار غرق‌شدگی شده و جان خود را از دست دادند.

وی افزود: با توجه به فصل گرما و آبگیری بندها و سدهای خاکی در پی بارش‌های اخیر، ضرورت دارد خانواده‌ها برای حفظ سلامت فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند کودکان و نوجوانان در بخش‌های عمیق برکه‌ها و سدها وارد شوند.

بخشدار ایرندگان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی از غرق‌شدگی در بندها و سدهای خاکی این بخش رخ داده که نشان‌دهنده اهمیت توجه بیشتر به هشدارهای ایمنی و آگاهی‌بخشی عمومی است.

به گزارش ایلنا، مسوولان و کارشناسان مدیریت بحران همواره درباره خطر شنا کردن در رودخانه‌ها، سدها، استخرهای کشاورزی و کانال‌های آب هشدار داده‌اند.

همچنین تاکید شده است که دستگاه های اجرایی مربوطه و بهره‌برداران باید برای نصب حفاظ و تابلوهای هشداردهنده در محل منابع آبی مانند سدها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و همچنین اطلاع‌رسانی درباره خطر شنا کردن در منابع آبی اقدام کنند.

بخش ایرندگان در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شهرستان خاش واقع شده است.