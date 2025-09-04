خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در سیستان و بلوچستان رخ داد؛

۲ دختر در خاش غرق شدند

۲ دختر در خاش غرق شدند
کد خبر : 1681961
لینک کوتاه کپی شد.

بخشدار «ایرندگان» خاش با اشاره به حادثه غرق شدن ۲ دختر نوجوان در سد خاکی روستای «میرقلندر» درباره خطر شنا کردن در سدها و برکه‌های غیرایمن به خانواده‌ها هشدار داد.

به گزارش ایلنا، عنایت‌الله ایرندگانی روز پنجشنبه اظهار داشت: ۲ دختر ۱۶ و ۱۵ ساله دیروز هنگام آب‌تنی در سد خاکی میرقلندر از توابع این بخش به‌دلیل ناآشنایی با فنون شنا و ورود به بخش عمیق آب دچار غرق‌شدگی شده و جان خود را از دست دادند.

وی افزود: با توجه به فصل گرما و آبگیری بندها و سدهای خاکی در پی بارش‌های اخیر، ضرورت دارد خانواده‌ها برای حفظ سلامت فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند کودکان و نوجوانان در بخش‌های عمیق برکه‌ها و سدها وارد شوند.

بخشدار ایرندگان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی از غرق‌شدگی در بندها و سدهای خاکی این بخش رخ داده که نشان‌دهنده اهمیت توجه بیشتر به هشدارهای ایمنی و آگاهی‌بخشی عمومی است.

به گزارش ایلنا، مسوولان و کارشناسان مدیریت بحران همواره درباره خطر شنا کردن در رودخانه‌ها، سدها، استخرهای کشاورزی و کانال‌های آب هشدار داده‌اند.

همچنین تاکید شده است که دستگاه های اجرایی مربوطه و بهره‌برداران باید برای نصب حفاظ و تابلوهای هشداردهنده در محل منابع آبی مانند سدها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و همچنین اطلاع‌رسانی درباره خطر شنا کردن در منابع آبی اقدام کنند.

بخش ایرندگان در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شهرستان خاش واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی