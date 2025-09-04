خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری قاتل ۱۸ ساله در شیراز

دستگیری قاتل ۱۸ ساله در شیراز
کد خبر : 1681959
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از شناسایی و دستگیری قاتل ۱۸ ساله در این کلانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: شب گذشته (۱۲ شهریورماه) برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در خیابان مشکین فام شیراز، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ زند شیراز در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد دو نفر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر و یکی از آنان با یک تیغه سلاح سرد (چاقو)، طرف مقابل را مجروح و از محل متواری شده است.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه فرد مجروح ۳۹ ساله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد، گفت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، فرد قاتل صبح امروز (۱۳ شهریور ماه) شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی از این قاتل ۱۸ ساله در خصوص علت و انگیزه وی از این اقدام ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی