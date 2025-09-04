اختلاف ۴۲۲ میلیون مترمکعبی حجم منابع آبی لرستان در آمار وزارت نیرو و استان

به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور در دومین جلسه کمیته تعادل‌بخشی منابع و مصارف آب لرستان اظهار کرد: بر اساس مطالعات جامع آب، حجم منابع آبی استان یک هزار و ۶۳۷ میلیون مترمکعب برآورد شده، در حالی که جمع نیازهای آبی در شرایط عادی بدون در نظر گرفتن تغییر اقلیم و افزایش درجه تبخیر و تعریق به یک هزار و ۸۱۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با تشکر از تلاش‌های آب منطقه‌ای، بر لزوم دقت در بررسی آمار و اطلاعات تاکید و عنوان کرد: همچنین مصارف اعلامی از سوی این وزارتخانه شامل بخش فاضلاب ۲۰۲، صنعت ۵۹ و کشاورزی یک هزار و ۵۵۰ میلیون مترمکعب می‌باشد.

حسن‌پور افزود: براساس مطالعات آب مورد نیاز استان در افق ۱۴۰۷، معادل ۲.۵ میلیارد متر مکعب است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان همچنین در جلسه ستاد درآمد بر لزوم تمرکز و اجرای اقدامات جدی برای تحقق اهداف درآمدی و مقابله با فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۴ استان، چهار هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان پیش بینی شده که تا پایان مردادماه یک هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد محقق شده است.

حسن‌پور افزود: همچنین درآمدهای غیر مالیاتی به مبلغ ۱۶۱ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۱۳۱ درصد سهم پنج ماهه بوده است و در مجموع از کل درآمدهای عمومی استان تا پایان مرداد ماه یک هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان وصول شد.

