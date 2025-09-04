خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان مطرح کرد؛

اختلاف ۴۲۲ میلیون مترمکعبی حجم منابع آبی لرستان در آمار وزارت نیرو و استان

اختلاف ۴۲۲ میلیون مترمکعبی حجم منابع آبی لرستان در آمار وزارت نیرو و استان
کد خبر : 1681941
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: حجم منابع آبی استان در شرایط عادی یک هزار و ۶۳۷ میلیون مترمکعب می باشد در حالیکه وزارت نیرو این رقم را با کاهش ۴۲۲ میلیون مترمکعبی، معادل یک هزار و ۳۸۹ میلیون مترمکعب اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور در دومین جلسه کمیته تعادل‌بخشی منابع و مصارف آب لرستان اظهار کرد: بر اساس مطالعات جامع آب، حجم منابع آبی استان یک هزار و ۶۳۷ میلیون مترمکعب برآورد شده، در حالی که جمع نیازهای آبی در شرایط عادی بدون در نظر گرفتن تغییر اقلیم و افزایش درجه تبخیر و تعریق به یک هزار و ۸۱۱ میلیون مترمکعب رسیده است. 

وی با تشکر از تلاش‌های آب منطقه‌ای، بر لزوم دقت در بررسی آمار و اطلاعات تاکید و عنوان کرد: همچنین مصارف اعلامی از سوی این وزارتخانه شامل بخش فاضلاب ۲۰۲، صنعت ۵۹ و کشاورزی یک هزار و ۵۵۰ میلیون مترمکعب می‌باشد. 

حسن‌پور افزود: براساس مطالعات آب مورد نیاز استان در افق ۱۴۰۷، معادل ۲.۵ میلیارد متر مکعب است. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان همچنین در جلسه ستاد درآمد بر لزوم تمرکز و اجرای اقدامات جدی برای تحقق اهداف درآمدی و مقابله با فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۴ استان، چهار هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان پیش بینی شده که تا پایان مردادماه یک هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد محقق شده است. 

حسن‌پور افزود: همچنین درآمدهای غیر مالیاتی به مبلغ ۱۶۱ میلیارد تومان وصول شده که معادل ۱۳۱ درصد سهم پنج ماهه بوده است و در مجموع از کل درآمدهای عمومی استان تا پایان مرداد ماه یک هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان وصول شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی