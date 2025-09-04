به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه در جلسه کمیته علمی شورای مشورتی شهرستان خرم‌آباد که در محل سالن جلسات فرمانداری مرکز لرستان برگزار شد، با طرح این موضوع که شناخت درست یک موضوع و پرداختن دقیق به آن چقدر می‌تواند تحول ایجاد کند، اظهار کرد: نگاه و مبانی نظری دیدگاه استاندار یک فرصت بوده و آنهم اعتبار بخشیدن به نهاد مشورت و مشاوره است.

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم این بوده که فرصت و منابع کم است، گفت: مزیت‌ها را می‌شناسیم و استان هم بیکران پروژه‌های ناتمام در حوزه سدسازی، کشاورزی و گردشگری دارد. براین اساس یک برنامه عملیاتی از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تعریف شده که این برنامه عملیاتی و انتشار آن کاری شجاعانه بود چراکه یک شاخص در اختیارهمه کسانی است که می‌خواهند این دوره مدیریت را ارزیابی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان اضافه کرد: در حوزه پروژه‌های پیشران ۱۰۷ پروژه هدف قرار گرفته که ۵۳ مورد مربوط به حوزه عمرانی و ۵۴ پروژه در حوزه اقتصادی است؛ ۴۲۴ پروژه اولویت‌دار و محرک توسعه نیز معرفی شده و تاکید بر این است ین پروژه‌ها باید به سرانجام برسند.

وی افزود: البته برش شهرستانی این پروژه‌ها نیز تعیین شده و به فرمانداران اعلام کرده که براساس کتاب برنامه باید اقدام کنید.

پورعلی پیوستگی و استمرار را رمز موفقیت دانست و بیان کرد: در این شوراهای مشورتی نگاه‌های مختلف دیده می‌شود؛ اگر بخواهیم درپهنه لرستان اتفاقی رخ دهد بدون حضور مردم، جامعه نخبگان، فعالان فرهنگی و سیاسی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

وی اضافه کرد: برنامه راهبردی توسعه استان تدوین شده و اعضای کمیته علمی باید به لحاظ جغرافیایی و موضوعی با کتاب برنامه خرم‌آباد دست و پنجه نرم کرده و در همه کمیته‌ها موضوع کتاب را ارائه کنند، این کتاب برگرفته از برنامه هفتم پیشرفت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان افزود: کمیته مشورتی علمی به لحاظ موضوعی بحثش نهاد علم است و در این کمیته پیشنهادات خوبی ارائه شد و قطعا کاربرد علم در حوزه اجرا بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه نظام مسائل و اولویت‌ها در این برنامه راهبردی توسعه استان بیان شده است؛ گفت: ارتباط نهاد علم با مسائل خرم‌آباد به دو صورت اتفاق می‌افتد یا باید پروژه را به بحث بگذاریم و یا اینکه اعضای این کمیته پروژه‌ای را پیشنهاد دهند؛ بخش دیگر قضیه این است که چقدر از ظرفیت نهاد علم مستقر در خرم‌آباد استفاده می‌کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: آیا از ظرفیت نهاد علم در حوزه‌های مختلف استفاده شده و آیا مسائل شهرستان را به عنوان پژوهش به دانشجو سپرده شده که انجام شود.

پورعلی بیان کرد: می‌توانیم اتفاقات خوبی را برای شهر خرم‌آباد رقم بزنیم در صورتی‌که بدانیم که در حوزه تصمیم‌سازی هستیم و قدرت اغناسازی داشته باشیم و بدانیم که باید گفت‌وگو کنیم و بدانیم قدرت و حرکت برنامه چگونه است؟

معاون استاندار بیان کرد: ۲۶۰۰ نفر در استان به برنامه راهبردی استان کمک خواهند کرد تا برنامه اجرایی شود.

