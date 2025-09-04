به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه سیزدهم شهریور ماه در بازدید از پروژه راه‌آهن دورود-خرم آباد-بروجرد، با اشاره به اهمیت مسیرهای راه‌آهن دورود-خرم‌آباد و دورود-بروجرد-ملایر، اظهار داشت: ما پکیج این مجموعه پروژه‌ها را همه با هم می‌بینیم، همانگونه که مسیر دورود- خرم‌آباد برای ما مهم است، مسیر دورود-بروجرد-ملایر نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها به طور همزمان، جنوب کشور را به مرکز متصل می‌کند و ارزش آن زمانی تکمیل می‌شود که خط آهن همدان نیز به شبکه متصل شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش از تلاش‌های عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان، در پیشبرد این پروژه‌ها تقدیر کرد و گفت: علت حضور همه ما امروز، نگاه‌ها و پیگیری‌های مستمر جناب آقای گودرزی برای اجرای این مطالبه مردمی است.

شاهرخی افزود: مردم نجیب و با فرهنگ بروجرد با همراهی و همکاری خود، مسیر توسعه را هموار می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ بالای مردم شهرستان بروجرد است.

وی تصریح کرد: همراهی مردم با این پروژه‌ها حتی پیش از پرداخت خسارت اراضی آن‌ها، نشان دهنده حمایت همه جانبه مردم از مسیر توسعه لرستان است.

شاهرخی همچنین درباره مسائل مالی پروژه اظهار داشت: ریالی از اراضی مردم در مسیر اجرای این پروژه را نقض نمی‌کنیم و سازوکار قانونی پرداخت‌ها رعایت می‌شود، خوشبختانه پول معارضین بلوکه شده، آماده پرداخت است و مصوبه‌های لازم استان برای حمایت از مردم و پروژه‌ها فراهم است.

استاندار لرستان تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر مصوبه‌ای که لازم باشد در استان تصویب شود تا مردمی که جانانه از توسعه استقبال می‌کنند، رضایت داشته و برای سایر نقاط کشور، الگو باشند.

خدمت به مردم فلسفه اصلی تغییر دولت‌ها است

سید سعید شاهرخی همچنین در دیدار با امام جمعه بروجرد در دفتر امام جمعه اظهار داشت: خدمتگزاری صادقانه و ترجیح منافع عمومی به شخصی، اساس شکل‌گیری دولت‌ها می‌باشد که تحقق آن تنها در سایه همدلی، پرهیز از تفرقه و هماهنگی همه ارکان مدیریتی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: فلسفه شکل‌گیری دولت‌ها، خدمت بی‌منت و صادقانه به مردم است و منافع مردم هیچگاه نباید زیر سایه منافع فردی قرار گیرد که برای دستیابی به این هدف مهم، اختلاف و نزاع جایگاهی ندارد چراکه آن چه مانع خدمت به مردم می‌شود تفرقه است ولا غیر.

استاندار لرستان در ادامه عنوان کرد: معیار حرکت دولت در مسیر توسعه بر مبنای اصل خدمت عمومی است و در این راستا فصل‌الخطاب ما، نماینده ولی‌فقیه در استان است که با هماهنگی، همکاری و وفاق بی‌نظیر میان اعضای شورای تأمین، بستری ایجاد شده که حتی در شرایط بحرانی و مشکلات، تصمیمات با سرعت و جدیت بهتری اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: ۱۳۵ شاخص برای شهرستان بروجرد در سند راهبردی تعیین، فعالیت تمام دستگاه‌ها ارزیابی و استان به کارگاه سازندگی تبدیل شده که سرگل و پیشتاز این توسعه بروجرد است.

شاهرخی یادآور شد: امروز ۲هزار پروژه شهری در بروجرد افتتاح و کلنگ زنی شده و این دیار به یک شهر مدرن تبدیل شده است که هدف از انجام این اقدامات، خشنودی مردم می‌باشد.

