ارسال پیامهای جعلی به والدین دانش آموزان در پیام رسان شاد
رئیس پلیس فتا گیلان به خانوادهها هشدار داد: فریب پیامکهای جعلی سارقان اینترنتی در پیام رسان شاد مبنی بر پرداخت هزینههای تحصیلی مانند خرید کتاب را نخورند.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: برخی افراد سودجو با ارسال پیام و لینکهای جعلی در پوشش کادر آموزشی مدارس در قالب متنی رسمی خطاب به اولیای دانشآموزان در پیام رسان شاد، به بهانههایی مانند خرید کتاب و یا پرداخت هزینههای آموزشی، لینکهای مشکوکی را ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه اینگونه پیامها هیچ ارتباطی به مدیریت مدارس ندارند، افزود: هدف این کلاهبرداران فریب والدین، سرقت اطلاعات شخصی و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنها است.
رئیس پلیس فتا گیلان از اولیای دانش آموزان خواست همیشه از هویت فرستنده پیام مطمئن شده و از ورود به لینکهایی از منابع نامعتبر یا شمارههای ناشناخته خودداری کنند و تاکید کرد: در صورت مواجهه با چنین پیامهایی، موضوع را فوری به مدیر مدرسه اطلاع دهند.
سرهنگ نقی مهر افزود: هر گونه اطلاع رسانی رسمی در خصوص امور آموزشی و تحصیلی فقط از طریق کانالها و یا شمارههای تأیید شده مدرسه انجام خواهد شد.