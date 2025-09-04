خبرگزاری کار ایران
در گفت وگوبا ایلنا مطرح شد:

پیگیر حل مشکلات نیروهای شرکتی در مجلس هستیم

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیر حل مشکلات نیروهای شرکتی در مجلس شورای اسلامی هستیم و حل مشکل نیروهای شرکتی در مراحل آخر قرار دارد. بنده خواستار حذف شرکت‌های واسطه هستم.

رحمت الله نوروزی با حضور درخبرگزاری ایلنای گلستان اظهارکرد: حل مشکلات نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آن‌ها از موضوعات بسیار مهم است که ما در مجلس شورای اسلامی  به  صورت جدی پیگیر هستیم.  در سال ۱۴۰۲ این طرح ساماندهی با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید و جامعه کارگری انتظار داشتند از سال گذشته اجرایی شود و تاکنون اجرا نشده است. 

وی ادامه داد: بارها این موضوع را اعلام کردم و گفتم جناب آقای رئیس جمهور ما از شما درخواست داریم که این مسئله را یکبار برای همیشه حل کنید و اقدام عملی داشته باشید. ما در مجلس شورای اسلامی تا نهایی شدن و اجرای کامل این طرح پیگیر خواهیم بود. 

نماینده علی آباد کتول اظهار کرد: قطعی‌های مکرر برق مشکلات جدی برای اشتغال استان به وجود آورده است و کارخانجات به شکل مداوم مشغول به کار نیستند. متاسفانه به علت قطعی برق و کاهش  تولید بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند. 

وی افزود: گلستان در اوج مصرف برق حدود نهایتا ۱۸۰۰ مگاوات برق نیاز دارد ولی درحال حاضر نیروگاه برق علی کتول فعلا می‌تواند ۹۰۰ مگاوات برق  تولید کند. با تکمیل نیروگاه علی‌آباد کتول و وارد مدار شدن این نیروگاه، قطعاً بخش اعظمی از ناترازی انرژی برق در استان مرتفع خواهد شد. 

وی گفت: مصوبه ۴۳۰ میلیون یورویی برای توسعه نیروگاه برق علی آباد کتول گرفته شده است و این پروژه نه تنها به علی‌آباد بلکه به کل  گلستان خدمت خواهد کرد.  با همکاری مسئولان استانی تلاش داریم هرچه سریع‌تر منابع مالی تزریق و مراحل اجرایی به نتیجه برسد.

