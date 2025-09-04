خبرگزاری کار ایران
مدیرکل سیاسی استانداری فارس مطرح کرد؛

نیروی کار، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه است

‎مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، نیروی کار را از مهمترین محورهای توسعه کشور دانست و گفت: بی شک توجه به حوزه کار میتواند موجبات تعالی و ترقی و توسعه یافتگی هر نظامی را فراهم کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس سید کمال علوی مدیرکل سیاسی استانداری فارس در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در استان فارس، با اشاره به افتتاح یکی از کانون‌های اصلی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در فارس افزود: یکی از کمیسیون‌هایی که ذیل شورای تامین تشکیل می‌شود و به مسائل حوزه کارگری می‌پردازد، کمیسیون کارگری است که در استان فعال است.

وی، با تاکید بر اهمیت رابطه کارگر و کارفرما اظهار کرد: در دنیای کار و تجارت، این رابطه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چرا که می‌تواند پایه‌گذار رشد، بالندگی، توسعه و شکوفایی فردی و اجتماعی هر جامعه باشد.

علوی ادامه داد: با این اوصاف، در هنگام کار ممکن است میان کارگر و کارفرما چالش‌هایی از بُعد حقوق، دستمزد، مزایا و شرایط کار ایجاد شود که اگر مدیریت نشود می‌تواند به اختلافاتی منجر شده و موضوع به مجامع حقوقی و حل اختلاف کشیده شود.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس، اختلافات کارگری را عمدتا مربوط به حوزه حقوق و دستمزد و شرایط کاری دانست و گفت: اگر حل اختلافات از مسیر درست خود دنبال شود، می‌تواند مانع بحران شده و به حفظ عدالت و حقوق افراد کمک کند.

علوی افزود: امروز بناست که یکی از مهمترین کانون‌ها و مکان‌های حوزه حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در فارس افتتاح شود و این می تواند الگویی برای کشور باشد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود واحدی نیز جهت آگاهی‌بخشی به کارگران و کارفرمایان راه‌اندازی شود و همچنین انتظار داریم صدور آرا با کیفیت و منطبق بر قوانین عادلانه باشد، به گونه‌ای که هم حق کارگر و هم حق کارفرما رعایت شود.

علوی، با اشاره به الزامی بودن اجرای قوانین کار تاکید کرد: قوانین کار جزو قوانین عامره است که عدول از آن امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با راه‌اندازی این مرکز که یکی از انتظارات همیشگی حوزه کارگری و کارفرمایی استان بوده، موجبات حل اختلاف میان کارگر و کارفرما فراهم شود و شاهد پویایی و بالندگی حوزه کار در استان باشیم.

