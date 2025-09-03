به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در مراسم نکوداشت پروفسور سید محمود حسابی که در زادگاه وی شهرستان تفرش برگزار شد، افزود: پروفسور حسابی به عنوان یک شخصیت برجسته نه تنها در عرصه علم، بلکه در انتقال ارزش‌های انسانی نیز تأثیرگذار بوده و نمونه‌ای بارز از تعهد به دانش و انسانی‌گری محسوب می‌شود. این شخصیت برجسته نشان داد که پیشرفت در علم باید با تعهد به ارزش‌های اخلاقی و انسانی همراه باشد.

وی ادامه داد: پروفسور حسابی با استفاده بهینه از امکانات زیستی، توانست معنای واقعی زیستن را درک کند و به دیگران نیز آموخت که چگونه می‌توان در کنار علم و دانش، از نعمت‌های زندگی به درستی بهره‌برداری کرد. ایشان با رویکردی جامع و انسانی، الگویی برای استفاده مؤثر از منابع زیستی و زندگی معنادار فراهم آورد. پروفسور حسابی زیستن را به معنای واقعی تجربه کرد و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زندگی خود، برای تعالی بشر کوشید.

سخنگوی دولت اظهار داشت: پروفسور حسابی با زندگی اخلاق‌مدارانه و خدمت به مردم، به چهره‌ای ماندگار در تاریخ ایران و جهان تبدیل شده است. در جهان افراد زیادی هستند که در زمینه‌های مختلف علمی به سطوح بالایی از موفقیت دست می‌یابند، اما کمتر شخصیتی مانند پرفسور حسابی برجسته و ماندگار می‌شود. پروفسور حسابی نشان داد که همه ما باید برای رسیدن به تکامل و بهبود کیفیت زندگی خود نهایت تلاش‌ را به کار گیریم.

مهاجرانی تصریح کرد: پروفسور حسابی از آن دسته شخصیت‌های برجسته‌ای است که تأثیرگذاری وی در جامعه حتی پس از مرگ همچنان ادامه دارد و آثار و خدمات او پس از مرگ نیز همچنان تأثیرگذار است و الهام‌بخش نسل‌های مختلف است. انسان‌های بزرگ مانند پروفسور حسابی نیازی به مراسم بزرگداشت ندارند، بلکه این جامعه است که برای آموختن از سیره و منش چنین افرادی، به برپایی این آیین‌ها نیاز دارد.

وی بیان داشت: جایگاه پروفسور حسابی به عنوان یکی از مفاخر برجسته ایران و جهان بسیار ویژه است. ایرانیان به وجود این دانشمند بزرگ افتخار می‌کنند و شهرستان تفرش و استان مرکزی که جسم پاک او را در خود جای داده‌اند، به این افتخار می‌بالند. در هر مراسم بزرگداشتی باید بیاموزیم که انسان به اندازه‌ای ارزشمند است که برای مردم ارزش قائل شود و به آنها خدمت کند. انسان‌هایی که سرشار از مهربانی هستند و در مسیر خیر گام برمی‌دارند، جاودانه می‌مانند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: انسان برای اوج گرفتن در زندگی و پرواز در مسیر کمال، به 2 بال علم و اخلاق نیاز دارد. این 2 بال باید به صورت متوازن رشد کنند تا انسان بتواند مانند پرنده‌ای آزاد به سوی اهداف متعالی حرکت کند. اگر یکی از این بال‌ها تقویت نشود، امکان پرواز و پیشرفت واقعی در مسیر زندگی وجود نخواهد داشت. بنابراین، باید هر 2 حوزه را پرورش دهیم تا بتوانیم به قله‌های اوج وسیع‌تر و بالاتری دست یابیم.

مهاجرانی ابراز داشت: انسان به اندازه‌ای می‌ارزد که کمک حال باشد و این افراد هستند که جاودانه می‌شوند. ارزش واقعی انسان‌ها نه صرفاً به دانش آنها، بلکه به میزان خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند و ردپای مثبتی که در دل جامعه بر جای می‌گذارند، است. بسیاری از افراد در علوم مختلف به جایگاه‌های والا می‌رسند. با وجود دستیابی برخی افراد به قله‌های علمی، تنها افرادی ماندگار می‌شوند که علم خود را با اخلاق و تعهد و خدمت به بشریت، همراه کنند.

وی اضافه کرد: هر انسانی با توجه به ظرفیتی که از آن برخوردار است از آموخته‌ها و علم خود استفاده می‌کند. مگر سلاح‌های کشتار جمعی، بمب‌های هسته‌ای یا ویروس‌هایی که انسان‌ها را بیمار می‌کنند، توسط دانشمندان ساخته نمی‌شوند؟! تفاوت انسان‌های ارزشمند و با اخلاق در حوزه‌های علمی با دیگرانی که نشانه‌ای از این فریضه ندارند، در این است که علم خود را در مسیر خیر و خدمت به بشریت به کار می‌گیرند.

پرفسور حسابی قله‌های علم و دانش را به بهترین شکل فتح کرد

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور نیز در این مراسم گفت: پرفسور حسابی قله‌های علم و دانش را به درستی و بهترین شکل ممکن فتح کرد و نام این اندیشمند بزرگ همواره ماندگار خواهد ماند. پروفسور حسابی افتخار جهانی است که برای نسل‌های فعلی و آینده باید به عنوان الگو مد نظر قرار گیرد و مسیر این شخصیت بزرگ با جدیت پیگیری شود.

محمود شالویی یه ویژگی‌های شخصیتی و آثار ماندگار پروفسور حسابی اشاره داشته و در این خصوص افزود: پروفسور حسابی خصوصیات برجسته‌ای دارد. آثار ماندگاری از این شخصیت بزرگ برجا مانده است که سرمایه‌ای برای جوامع بشری محسوب می‌شود. وی خود را در علم حس محصور نکرد و به عالم عقل و عالم بالا عروج پیدا کرد. این موضوع باید در جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: پروفسور حسابی تنها به علم بسنده و اکتفا نکرد و با قرآن نیز چنان الفت گرفت که حافظ این کتاب مقدس شد. انس و الفت پروفسور حسابی با سعدی و حافظ، روحیه فروتنی و اخلاق و اخلاصی که داشت این دانشمند بزرگ را ماندگار کرد. وی نه تنها شهرستان تفرش، استان مرکزی و ایران بلکه جهان را به سیطره علمی خویش درآورد و توانست به یک الگو و سرمشق تمام نشدنی و ماندگار جهانی تبدیل شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور اظهار داشت: 37 بنا پیش از انقلاب توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور ساخته شده است که از جمله آنها، آرامگاه سعدی، حافظ، فردوسی، باباطاهر، خیام و ... بود و نقش معماران این استان را در ساخت این بناها را نمی توان انکار کرد. امیدواریم برای دکتر حسابی نیز بتوان این اقدام ارزشمند را انجام داد و انجمن مفاخر نیز پیگیری خواهد کرد تا تحقق پیدا کند.

یک چهارم کل مفاخر معاصر ایران مربوط به استان مرکزی است

استاندار مرکزی نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت مفاخر علمی و فرهنگی این استان، گفت: بیشتر از یک چهارم کل مفاخر معاصر ایران مربوط به خطه استان مرکزی است. با توجه به آمار و آثاری که وجود دارد بیش از 1100 نفر از مفاخر 200 سال گذشته کشور در حوزه‌های مختلف علم، دانش، سیاست، فرهنگ، پزشکی و پدران علوم مختلف به استان مرکزی و خاصه شهرستان‌های فراهان، آشتیان و تفرش منتسب هستند.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: روستایی در شهرستان تفرش وجود دارد که 175 پزشک متخصص و فوق‌تخصص به جامعه تقدیم کرده که در جای خود در تمام کشور بی‌نظیر است که نمونه شاخص آنها پروفسور اردشیر قوام‌زاده است. شهرستان تفرش مهد پرورش پدران علوم مختلف است. این شهرستان همچنان‌که دانشمند و اندیشمندپرور است، جاذبه‌های گردشگری زیادی دارد که با معرفی این ظرفیت‌ها می‌توان زمینه حضور گردشگران را در این خطه فراهم کرد.

وی ادامه داد: مهمترین داشته استان مرکزی صرفاً صنعت، معادن و کشاورزی نیست و این داشته‌ها تنها بخش کوچکی از داشته‌های استان مرکزی هستند. مهمترین داشته‌های این استان، انسان‌های فرهیخته‌ای است که در ادوار گذشته و دوران معاصر وجود داشته و دارند و آنچه که واقعا ارزشمند است، نبوغ و دستاوردهای پدران علوم مختلف است که می‌تواند به الگویی برای رسیدن به نداشته‌ها و دستاوردهای دیگر تبدیل شود.

استاندار مرکزی با تجلیل از برگزاری مراسم بزرگداشت پروفسور حسابی، اظهار داشت: مراسم نکوداشت پروفسور حسابی یک اقدام ارزشمند ‌و ستودنی است که جای تقدیر و قدردانی دارد و این اقدام ارزشمند باید در مورد تمامی اندیشمندان، متفکران و مفاخر استان مرکزی اجرا و نسل جوان را با این سرمایه‌های ارزشمند بیش از پیش آشنا کرد. بزرگداشت پروفسور حسابی در واقع بزرگداشت علم و دانش است چرا که این اندیشمند جهانی پدر علم فیزیک است.

زندیه‌وکیلی به مهمترین آثار و دستاوردهایی که پروفسور حسابی در زمان حیات ایجاد کرد و برای نسل‌های آینده از خود بر جای گذاشت اشاره داشته و تصریح کرد: تأسیس مرکزهای علمی نظیر مدرسه مهندسی وزارت راه، دارالمعلمین و دانشسرای عالی، نوشتن قانون دانشگاه، تأسیس دانشگاه تهران و بنیانگذاری دانشکده‌های فنی و علوم تنها بخشی از اقدامات پروفسور حسابی به عنوان یک دانشمند فرزانه است.

وی بیان داشت: با ساخت المان و بنای یادبود پروفسور حسابی و بهره‌برداری از آن گامی در جهت رشد و توسعه شهرستان تفرش برداشته شود. ساخت این المان موجب خواهد شد که اقتصاد تفرش هم از آن نفع ببرد. با کمک انجمن آثار و مفاخر ایران می‌توان یادمان‌هایی برای مشاهیر و مفاخر استان احداث کرد تا مکانی برای ادب دوستان و علم اندوزان ایجاد شود و سرمایه‌ای ملی برای حوزه گردشگری به وجود آید.

استاندار مرکزی به مزیت‌های شهرستان تفرش و نزدیکی آن به پایتخت اشاره داشته و تأکید کرد: این شهرستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد. تفرش یک شهرستان دانشمندپرور و اندیشمندپرور است و از سرمایه‌گذاران درخواست می‌شود تا در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده و از فرصت‌های این شهرستان بهربرداری کنند. شورای شهر و شهرداری تفرش اقدامات خوبی در حوزه گردشگری و مرمت بناهای تاریخی این منطقه انجام داده‌اند.

تفرش زادگاه 22 پدر علمی و 500 نفر از اندیشمندان و دانشمندان کشور

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس نیز در این مراسم به جایگاه برجسته‌ای که شهرستان تفرش در استان مرکزی و کشور دارد اشاره کرده و گفت: تفرش شهر زیبایی‌ها، فرهنگ، علم، ادب و مردمان فرهیخته‌ای است که همواره در طول تاریخ درخشیده‌اند. 22 پدر علمی ایران و 500 نفر از اندیشمندان و دانشمندان کشور در تفرش زاده شده‌اند و از این خطه برخاسته‌اند. موضوعی که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

ولی‌اله بیاتی افزود: شهرستان تفرش صرفاً به دنبال توسعه صنایع نیست و زیبابی و محیط‌زیست آن فدای توسعه‌های نامتوزان نخواهد شد. این شهر اگر زیبا است به دلیل آن است که به محیط‌زیست آن ضربه نخورده است و اگر قرار باشد صنعت به این خطه راه‌پیدا کند باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی باشد. مولدسازی به عنوان یک پشتوانه برای دولت در بودجه کشور دیده شده است. در شهرستان تفرش نیز می‌توان با مولدسازی مشکلات را برطرف کرد.

وی ادامه داد: این شهرستان در حوزه دانشگاهی مستعد است و باید در این حوزه توسعه یابد تا ضمن توسعه اشتغال بتواند در حوزه‌های علمی و گردشگری بدرخشد. گسترش دانشگاه تفرش در سطح ملی، استانی و شهرستانی در توسعه همه‌جانبه شهرستان اثرگذار است. تقویت ظرفیت‌های گردشگری و توسعه دانشگاه تفرش از نیازهای اساسی این خطه علم‌خیز و عالم‌پرور است که در این راستا انتظار می‌رود مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس اظهار داشت: طبیعت زیبای شهرستان تفرش بی‌نظیر است و آب و هوای آن ظرفیتی برای مقصد گردشگری است. اما باید اقامتگاه‌های مناسب و زیبنده گردشگران فراهم شود که نیاز به اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران دارد. نزدیکی به تهران، قم و اراک از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند تفرش است و می‌توان از این ظرفیت‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذار در این خطه استفاده کرد.

بیاتی تصریح کرد: در تفرش زیرساخت‌های بسیار مهم و اساسی وجود دارد که می‌تواند مقصد گردشگری باشد. این شهر دارای مردمی با فرهنگ که زبانزد عام و خاص هستندو آمادگی برای استقبال از توریست‌ها و مسافران دارند. اما نیاز است در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این خطه اقدام مؤثر انجام شود. محل اقامت مناسب برای پذیرش مسافران و توریست‌ها در تفرش وجود ندارد و نیاز است نگاه ویژه در راستای اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران صورت گیرد.

وی خواستار نگاه ویژه به این شهرستان شد و بیان داشت: امکانات لازم در این منطقه کافی نیست و مردم تفرش از حداقل امکانات نیز برخوردار نیستند. به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان با گردنه‌های صعب‌العبوری که این منطقه دارد، اگر بیماری نیاز به اعزام به مراکز بهداشتی و درمانی داشته باشد با مشکلات فراوانی مواجه است. امیدواریم یک نگاه خاص و ویژه به تفرش صورت بگیرد تا همچنان نخبه پرور و اندیشمندپرور باشد.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس تأکید کرد: پروفسور حسابی شخصیت بی‌نظیری است که در جهان به عنوان پدر علم فیزیک ایران شناخته می‌شود. این شخصیت بزرگ دانشگاهی را در تفرش تأسیس کرد که در بدو تأسیس آن قرار بود 17 دانشکده در آن ایجاد شود، اما به سرانجام نرسید در حالی که گسترش و تقویت این دانشگاه در سطح ملی و استان اثرگذار است و نیاز به حمایت دولت دارد.

