سخنگوی دولت گفت: تفکر اصلاحطلبی به عنوان یک جریان فکری، ریشه در اندیشههای بزرگانی همانند امیرکبیر، قائممقام فراهانی و دیگر بزرگان دارد. این اندیشهها نه تنها منبع الهامبخش برای اصلاحات در جامعه ایرانی هستند، بلکه بر لزوم تحول و پیشرفت در ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیز دلالت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست با نخبگان شهرستان تفرش، افزود: مفهوم اصلاحطلبی، قدرت برای خدمت است و اصول این اندیشه باید با توجه به شرایط روز و نیازهای مردم شکل بگیرد. امروز در حساسترین شرایط و مقطع زمانی قرار داریم و در واقع هیچگاه از این مقطع حساستر در کشور وجود نداشته است.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار داریم. در این راستا همبستگی، همکاری و همدلی بین تمامی ارکان، قشرها و نهادهای جامعه میتواند به ایجاد ثبات و عزت ملی کمک کند. این همبستگیها برای فائق آمدن بر مشکلات و چالشها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی دولت به وفاق به عنوان راهبرد اساسی در حل مشکلات اشاره کرده و اظهار داشت: راهبرد وفاق، تنها راهبرد مؤثر برای حل مسائل و مشکلات است. تنها از این طریق میتوان بر چالشهای موجود غلبه کرد و مسیر توسعه را هموار ساخت. با همین رویکرد انتصابهای استانداران و سایر بخشهای مختلف انجام شد.
مهاجرانی تصریح کرد: رئیسجمهور به مفهوم وفاق ایمان داشته و بر این باور است که تنها راه حل مشکلات کشور، ایجاد اتحاد و همدلی میان تمامی گروهها و اقشار جامعه است. این رویکرد نه تنها میتواند به کاهش تنشها کمک کند، بلکه زمینهساز پیشرفت و توسعه پایدار در تمامی عرصههای کشور نیز خواهد بود.
وی بیان داشت: مشکلات زمانی حل میشود که مسائلی که در ذهن ما وجود دارد، در ذهن رقیب نیز بنشیند. اگر همفکران در اتاق تصمیم بنشینند مشکلات حل نمیشود و چالشها برطرف نخواهد شد. مسائل زمانی حل میشوند که مسائل موجود، مسئله تمامی انسانها بشود، نه اینکه تنها مسئله گروهی از همفکران باشد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: کشور ایران سالهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته، جنگ 8 ساله را پشت سر گذاشته و دوران اوج تحریمها را در دولتهای نهم و دهم تجربه کرده است. اما هیچ وقت روزگار کشور، شرایط روزگار فعلی نبود. امروز کشور با مشکلاتی نظیر ناترازی برق و آب، فشارهای اقتصادی و سایه جنگ مواجه است.
مهاجرانی ابراز داشت: تمامی تلاشها در دولت به کار گرفته شده که در کشور جنگ نشود. اما متأسفانه از سوی مقابل با موجودی مواجه هستیم که هیچ چیز آن حساب و کتاب ندارد. در کمال وقاهت در غزه انسان میکشد و تمامی دنیا در مقابل اقدامات او به تمام معنا لال هستند و سکوت کردهاند.
وی بر ضرورت ارائه راهکارها در راستای کاهش معضل بیکاری تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: موضوع اشتغالزایی از موضوعاتی است که از یک سو نیاز به برنامهریزیهای منسجم و از سوی دیگر نیاز به سرمایهگذاریهای زیرساختی دارد. به این معنا که یا باید صنعت را ایجاد کنیم یا خدمات را گسترش دهیم.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه صنعت باید در مناطقی ایجاد شود که به محیطزیست و زیستبوم منطقه آسیب نزند، گفت: عدهای اوایل فکر میکردند زرنگ هستند و صنعت را به استان خودشان بردند، امروز بیشترین فرونشست را در همان استانها شاهد هستیم. اگر توسعه متوازن نباشد به زیستبوم آسیب میزند.
مهاجرانی افزود: شهرستان تفرش باید با توجه به صنعت گردشگری رشد کند و در این حوزه زیرساخت لازم است. مسئولین ارشد استان مرکزی حتماً برای توسعه صنعت گردشگری این شهرستان متناسب با زیستبوم تفرش، برنامهریزیهای مدون و جدی دارند. در دولت نیز به اجرای این برنامه کمک خواهیم کرد.
وی از شهرستان تفرش به عنوان زادگاه بسیاری از مفاخر کشور از جمله پروفسور حسابی یاد کرده و ادامه داد: اتفاقاً با وجود مفاخری نظیر پرفسور سید محمود حسابی، حتماً ظرفیتهای لازم در حوزه گردشگری این شهرستان وجود دارد. مزار پرفسور حسابی میتواند یکی از جاذبههای گردشگری استان مرکزی و کشور باشد.