به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرسول واعظ پور در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره گلایه شهروندان در خصوص توزیع نشدن بسته‌های پستی، گفت: اداره پست لامرد دارای ۳ توزیع کننده است که هم اکنون یک نفر از آنها فعال می باشد و یک نفر دیگر نیز که از ناحیه پا دچار آسیب شده در حال حاضر در اداره مستقر شد و کارهای اداری را انجام می دهد و نفر سوم توزیع کننده؛ قرار است از هفته آینده فعالیتش را آغاز کند.

وی افزود: با نیروهای توزیع کننده که قرارداد می بندیم، بعد از یک ماه ابراز می‌کنند که حداقل حقوق قانونی اداره کار و حتی پورسانت یک میلیون تا ١۵ میلیون تومان (براساس عملکرد) به ادعای آنان کافی نیست و یا با اظهار سختی در کار توزیع مرسولات، اداره پست را ترک می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان جذب نیروی بیشتر برای اداره پست لامرد وجود دارد، گفت: اداره کل با فعال بودن ٣ نیروی توزیع کننده مرسولات پستی در لامرد ، عملکرد توزیع مرسولات را به صورت سیستمی بررسی می‌کند و اگر مرسوله ای بر زمین ماند، آن وقت می‌توان تقاضای جذب نیروی جدید داد.

رئیس اداره پست لامرد اظهار کرد: روزانه حدود ۴٠٠ بسته بزرگ و کوچک باید در سطح شهر لامرد توزیع شود که امیدواریم با فعال شدن این ٣ نیرو، حجم مرسولات پستی در محل اداره پست کاهش یابد و با تقاضای جذب ٢ نیروی جدید جهت توزیع مرسولات موافقت شود تا بسته‌های پستی بر زمین نماند و به دست شهروندان برسد.

