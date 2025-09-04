خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره پست لامرد در پاسخ به ایلنا:

نیروهای توزیع کننده مرسولات با اظهار سختی کار و ناکافی بودن حقوق، اداره پست را ترک می‌کنند

فعلا یک توزیع کننده مرسولات پستی فعال است

در پی تماس شهروندان لامردی با خبرنگار ایلنا مبنی بر توزیع نشدن مرسولات پستی در شهر لامرد، رئیس اداره پست این شهرستان گفت : نیروی توزیع کننده های مختلفی جذب کردیم اما پس از یک ماه با ادعای به حقوق ناکافی و اظهار به سختی کار، اداره پست را ترک می کنند و در حال حاضر یک نیروی توزیع کننده فعال است و امیدواریم با فعال شدن دو نیروی دیگر، بخشی از مشکلات در توزیع بسته‌های پستی مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرسول واعظ پور در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره گلایه شهروندان در خصوص توزیع نشدن بسته‌های پستی، گفت: اداره پست لامرد دارای   ۳    توزیع کننده است که هم اکنون یک نفر از آنها فعال می باشد و یک نفر دیگر نیز که   از ناحیه  پا دچار آسیب شده    در حال حاضر در اداره  مستقر شد و کارهای اداری را انجام می دهد و نفر سوم توزیع کننده؛ قرار است از هفته آینده فعالیتش را آغاز کند.

وی افزود: با نیروهای توزیع کننده که قرارداد می بندیم، بعد از یک ماه ابراز می‌کنند که حداقل حقوق قانونی اداره کار و حتی پورسانت یک میلیون تا ١۵ میلیون تومان (براساس عملکرد) به ادعای آنان کافی نیست و یا با اظهار سختی در کار توزیع مرسولات، اداره پست را ترک می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان جذب    نیروی بیشتر برای اداره پست لامرد وجود دارد، گفت: اداره کل با فعال بودن ٣ نیروی توزیع کننده مرسولات پستی در لامرد ، عملکرد توزیع مرسولات را به صورت سیستمی بررسی می‌کند و اگر مرسوله ای بر زمین ماند، آن وقت می‌توان تقاضای جذب نیروی جدید داد.

رئیس اداره پست لامرد  اظهار کرد: روزانه حدود ۴٠٠ بسته بزرگ و کوچک باید     در سطح شهر لامرد  توزیع  شود   که امیدواریم با فعال شدن این ٣ نیرو، حجم مرسولات پستی در محل اداره پست کاهش یابد و با تقاضای جذب ٢ نیروی جدید جهت توزیع مرسولات موافقت شود تا  بسته‌های پستی بر زمین نماند و به دست شهروندان برسد.

خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
