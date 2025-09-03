به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمجید پوراحمدی در آئین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر آذربایجان غربی،اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ نفر از هنرمندان تحت پوشش بیمه پایه تأمین اجتماعی و ۷۵۰ نفر نیز از خدمات درمانی صندوق بهره‌مند هستند. همچنین ۱۴۰ نفر از هنرمندان از خدمات مستمری صندوق استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر تقویت شعار عدالت فرهنگی، افزود: در استان آذربایجان‌غربی ۳۴ میلیارد تومان به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافته است که برگزاری آیین تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر این استان بخشی از آن است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از استان‌های نمونه کشور با همزیستی اقوام و ادیان مختلف، دروازه هنر ایران به شمار می‌رود.

