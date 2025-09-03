ساختمان مشترک شورای استان البرز و شهرستان کرج به نام نخستین شهید شوراهای اسلامی مزین شد

به گزارش ایلنا از البرز، مراسم نامگذاری ساختمان مشترک شورای اسلامی استان البرز و شهرستان کرج به نام شهید مهدی فرهاد کیایی، نخستین شهید شوراهای اسلامی کشور، با حضور موسی‌ارضا حاجی بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها، خانواده شهید و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده تأکید شد.

شهدا سرمایه‌های معنوی کشور هستند علیرضا قره حسنلو رئیس شورای اسلامی استان البرز با بیان اینکه نامگذاری ساختمان‌های عمومی به نام شهدا اقدامی در جهت صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های معنوی کشور هستند و شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی باید در خط مقدم پاسداشت یاد و نام آن‌ها قرار داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: نامگذاری این ساختمان به نام نخستین شهید شوراهای اسلامی کشور، پیامی روشن به نسل‌های آینده است که راه خدمت و ایثار همچنان زنده و جاری است.

شهید کیایی نماد تعهد در خدمت به مردم است

علی قاسم پور رییس شورای اسلامی شهرستان کرج در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید کیایی، بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه تأکید شد.

وی نامگذاری ساختمان شورا به نام این شهید والامقام را اقدامی ارزشمند در جهت ترویج فرهنگ شهادت و الگوسازی برای نسل جوان دانست و اظهارداشت: شوراهای اسلامی به عنوان حلقه ارتباط مردم و مسئولان، وظیفه دارند یاد شهدا را در تمامی عرصه‌ها زنده نگه دارند و این نامگذاری اقدامی در جهت تحقق همین رسالت است.

قاسم پور ، شهید کیایی را نماد تعهد و ازخودگذشتگی در راه خدمت به مردم توصیف کرد و افزود:شهید مهدی فرهاد کیایی در دوران مسئولیت خود همواره دغدغه خدمت به شهروندان را داشت و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. امیدواریم نام و راه این شهید والا مقام الهام‌بخش اعضای شورا و تمامی مدیران شهری و استانی باشد.

کرج و البرز، خاستگاه تمدن ایران

حسین سعیدی سیرایی، عضو‌ شورای استان البرز نیز در این مراسم اظهار داشت: نام البرز و کرج نباید صرفاً با مسائلی چون طلاق و درگیری گره بخورد، چراکه آمارها نشان می‌دهد این استان در کاهش نرخ طلاق موفق عمل کرده است.

وی با اشاره به کشف نخستین خشت دست‌ساز بشر در تپه ازبکی نظرآباد گفت: این اثر تمدنی به سازمان ملل اهدا شد تا نشان داده شود گفت‌وگوی تمدن‌ها ریشه در فرهنگ ایرانی دارد.

عضو شورای اسلامی استان البرز ضعف در معرفی ظرفیت‌های تاریخی را ناشی از کم‌کاری مدیران فرهنگی دانست و تأکید کرد: باید با پذیرش این قصور، برای ارتقای هویت فرهنگی کرج و البرز تلاش کرد.

سعیدی سیرایی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای مشهد احترام ویژه قائلیم، کرج و البرز نیز به‌عنوان مرکز تمدنی ایران باید مورد احترام قرار گیرد.

تجلیل از خانواده نخستین شهید شوراهای اسلام

در پایان مراسم، از خانواده شهید کیایی با اهدای لوح تقدیر و یادبود تجلیل شد.

این ساختمان از این پس با عنوان «ساختمان شهید مهدی فرهاد کیایی» شناخته خواهد شد و به عنوان نمادی از پیوند شوراهای اسلامی با فرهنگ ایثار و خدمت، در خاطره شهروندان البرزی باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/