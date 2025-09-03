در برابر تضعیف شوراها سکوت نخواهیم کرد/اصلاح ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ضروری است

به گزارش ایلنا از البرز، موسی الرضا حاجی بگلو در جلسه رسمی مشترک شورای اسلامی استان البرز و شهرستان کرج که با حضور اعضای شوراهای اسلامی این استان برگزار شد اظهارکرد: در حالی که کمیسیون ماده پنج شهر در اختیار شوراهاست و اطلاعات دقیقی از وضعیت محلات، محدوده‌ها و حریم شهر داریم اما معطلی برخی طرح ها در مجلس مشکل ساز شده است.

وی با طرح سووالی در خصوص علت تمرکز اختیارات ماده پنج در تهران و عدم واگذاری آن به سایر شهرها با وجود نخبگان و کارشناسان شهرسازی، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به جلسات متعدد در خصوص ماده ۱۰۰، بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید کرد و گفت: باید با اصلاح ماده ۱۰۰، جلوی تخلفات ساختمانی گرفته شود و منابع حاصل از این تخلفات به بیت المال بازگردد.

وی همچنین خواستار قرارگیری وجوه حاصل از اجرای ماده ۹۹ (مربوط به اراضی خارج از حریم شهری) در اختیار شوراهای بخش و شهر شد.

حاجی بگلو در ادامه با اشاره به آماده بودن طرح یکپارچه شهری و برگزاری بیش از ۴۰ جلسه در این زمینه گفت: این موضوع در کمیسیون شوراهای داخلی در مشهد مورد واکاوی قرار گرفت.

وی با اشاره به چالش تعارض منافع در مدیریت شهری، این موضوع را در سطح پایینی ارزیابی کرد و گفت: اگر قرار باشد تعارض منافع را به این شکل در نظر بگیریم، نباید هیچ کس در شورا حضور داشته باشد.

حاجی بگلو با اشاره به جلسه با دیوان عدالت اداری بر پیگیری مصوبات شوراها تاکید کرد و افزود: متاسفانه برخی مواقع مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

وی همچنین به اختیارات شوراها در خصوص تخفیف ها و عوارض اشاره کرد و ادامه داد: شوراها نمی‌توانند از حد معینی پایین‌تر تخفیف بدهند و مصوبات شوراها در این زمینه به وزارت کشور ارسال می‌شود.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، ابراز امیدواری کرد این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین تکلیف شود.

حاجی بگلو با تاکید بر ایستادگی در برابر دخالت برخی مدیران دولتی در امور شوراها، گفت: سال‌هاست این دخالت‌ها وجود دارد و من در مقابل این گونه افراد ایستاده‌ام. اما از کیان شورا که بر اساس قانون اساسی و گفتمان امام راحل ، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری است، دفاع خواهم کرد و در این راه با هر کس که شوراها را تضعیف کند، مقابله خواهم کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های شورای استان البرز و اطلاع دقیق اعضا از مسائل مختلف، افزود: شورای استان البرز در خصوص موضوعات مهم شهرسازی و مدیریت شهری فعال است و این نشان از اشراف کامل اعضا به مسائل استان دارد.

حاجی بگلو بیان کرد: در سال ۱۳۲۱ به دلیل وجود اراضی دولتی فراوان در محدوده تهران و به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه دستگاه‌های دولتی، اختیار ماده ۵ به شهرداری تهران واگذار شد. همچنین، دلیل دیگری که برای این واگذاری ذکر شد، نبود نخبگان و کارشناسان خبره در حوزه شهرسازی و معماری در سایر شهرها بود. حال، پس از گذشت ۵۰ سال از تصویب قانون نخبگان، این سووال مطرح می‌شود که آیا به جز تهران، در سایر شهرهای کشور نخبگان شهرسازی وجود ندارند؟ امروزه در هر شهری که بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد، متخصصان و نخبگان شهرسازی حضور دارند.

وی گفت : باید تکلیف ما در این زمینه مشخص شود. ما جلسات متعددی را در مورد ماده ۱۰۰ برگزار کرده‌ایم. اگر ساخت‌وسازها به صورت قانونمند انجام نشود، ما منابعی نخواهیم داشت. به همین دلیل به دنبال راهی هستیم تا کسانی که تخلف می‌کنند و منابع بیت‌المال را هدر می‌دهند، طبق قانون مجازات شوند و کمیسیون ماده ۱۰۰ احیا شود.در مورد ماده ۹۹ که مربوط به اراضی خارج از حریم استان البرز است، پیشنهاد ما این است که پولی که به حساب خزانه واریز می‌شود، در اختیار شوراهای بخش و شهر قرار گیرد و دولت نباید آن را برداشت کند.

رییس شورای عالی استان ها به موضوع طرح یکپارچه شهری پرداخت و افزود: این طرح از۲ ماه پیش آماده شده و بیش از ۴۰ جلسه برای مدیریت شهری برگزار کرده‌ایم. قرار است در کمیسیون شوراهای داخلی در مشهد از این طرح دفاع کنیم. ما حق‌الجلسات شورا را به درستی تعیین کرده‌ایم و روستاها را در اولویت قرار داده‌ایم. افزایش حق‌الجلسات باید به طور دائم پرداخت شود و سهم شورای استان نیز باید مشخص و طبق قانون پرداخت شود.

این مسوول اظهار کرد: در مورد بیمه شوراها، نه تنها روستاها بلکه شهرها نیز مدنظر ما هستند. در این راستا، با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر مکاتبه کرده‌ایم و قرار شده است ۷۰ درصد هزینه بیمه را آن‌ها و ۳۰ درصد را ما پرداخت کنیم. محل تامین بودجه این بیمه در روستاها و شهرها باید مشخص و به تصویب برسد.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به نامگذاری ساختمان شورای اسلامی استان البرز و شهرستان کرج به نام شهید "مهدی فرهاد کیایی " اولین شهید شوراهای اسلامی در جنگ ۱۲ روزه گفت : نام شهید باید در جامعه شورایی کشور بماند و حیف است که نتوانیم یاد و رشادت شهیدی را که هم در خانه ملت و هم در دفاع از وطن حضور داشته، به خوبی حفظ کنیم.

وی در ادامه سخنان خود، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته را با نگاه تکلیف‌مدارانه به شهدا عنوان کرد و افزود:جامعه شورایی کشور زمانی یک الگو دارد که علاوه بر سنگر خدمت در روستا، فرزندانی تربیت کرده که پس از هشت سال دفاع مقدس، امروز نیز پرچمدار ایثار و ایثارگری باشند.

رییس شورای عالی استان‌ها، خدمت‌رسانی به مناطق کمتر برخوردار را وظیفه‌ای سنگین دانست و گفت:خدمت در این مناطق از شهر بیشتر است و هر کس بتواند قدمی برای اینگونه روستاها بردارد، قطعا مورد لطف و عنایت خداوند قرار خواهد گرفت.

وی بر ضرورت خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: وقتی خدمت به مردم سرلوحه کار خود قرار گیرد، اینگونه خدمات است که ماندگار می‌ماند.

حاجی‌بگلو، اتفاقات خاص کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون را یادآور شد و بیان کرد: هنوز هم ما در حال مبارزه سیاسی، اقتصادی و نظامی هستیم و این مسیر تا ظهور حضرت امام زمان (عج) ادامه دارد.

وی با اشاره به انسجام و وحدت بی‌نظیر شکل گرفته در کشور در برابر توطئه‌های دشمنان، افزود: دشمنان خارجی و داخلی با این نگاه که کار تمام است، عملیات انجام دادند و مقام معظم رهبری چگونه فرماندهی کردند و مردم هم چگونه لبیک گفتند و حتی کسانی که تصور نمی‌کردیم برای وطن ایستادند.

