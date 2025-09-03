به گزارش ایلنا از خوزستان، حسین کمالی، رئیس خانه احزاب کشور، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در جلسه برگزاری انتخابات خانه احزاب خوزستان گفت: خانه احزاب هیچ محدودیتی برای حضور نمایندگان احزاب ملی و استانی در استان‌ها قائل نیست و این نهاد به‌عنوان یک نهاد حقوقی، بالاترین رکن خود را مجمع عمومی می‌داند.

وی با اشاره به حضور پرشور احزاب در خوزستان افزود: حجم مشارکت و حضور فعال احزاب در خوزستان کم‌نظیر است و این استان الگویی برای سایر استان‌ها محسوب می‌شود.

کمالی با بیان اینکه خانه احزاب در استان‌ها نقش یک پارلمان محلی را ایفا می‌کند، تأکید کرد: سرمایه‌های اجتماعی و افراد با تجربه سیاسی می‌توانند در قالب جامعه مدنی به دولت کمک کنند.

وی با اشاره به اهمیت احزاب در توسعه نهادهای دیگر گفت: همان‌گونه که اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد نقش محوری دارد، خانه احزاب نیز باید در عرصه سیاسی به‌عنوان یک نهاد مؤثر عمل کند.

رئیس خانه احزاب کشور با انتقاد از جایگاه کنونی احزاب در ایران بیان داشت: متأسفانه احزاب در کشور ما جایگاه مناسب خود را ندارند و این مسئله نیازمند بازنگری جدی در قوانین و نگرش‌ها است.

وی با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر افزود: باید سازوکارهای انتخاباتی به گونه‌ای اصلاح شود که مشارکت مردم افزایش یابد و پیوند آنان با نظام تقویت شود.

کمالی با تأکید بر لزوم وفاق ملی گفت: وفاق به معنای همکاری و همراهی همه گروه‌ها و مردم است و باید از هرگونه گفت‌وگوی تفرقه‌انگیز پرهیز کنیم.

وی با اشاره به نقش احزاب در حفظ وحدت ملی افزود: احزاب باید بر نکات مشترک خود تمرکز کنند و در برابر هرگونه تهدید علیه وحدت سرزمینی ایران ایستادگی کنند.

رئیس خانه احزاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این جلسه مقدمه‌ای برای پیشرفت و توسعه استان و توسعه سیاسی در کشور باشد.