خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت:

شهادت در راه وطن غم از دست دادن شهدا را تحمل‌پذیر می‌کند

شهادت در راه وطن غم از دست دادن شهدا را تحمل‌پذیر می‌کند
کد خبر : 1681729
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت: از دست دادن سخت و دشوار است اما آنچه غم از دست دادن شهدای عزیز را تحمل‌پذیر می‌کند، شهادت در راه وطن است. کشور ایران با خون شهدا زنده بوده و قوت گرفته است و این عزیزان مایه افتخار کشور و مرز و بوم ایران هستند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به شهرستان تفرش و در دیدار با خانواده شهیدان زینلی از شهدای جنگ 12 روزه، افزود: غم از دست دادن شهیدان زینلی برای والدین خیلی دشوار است اما مردم ایران قدردان خانواده این شهدا و سایر شهدای جنگ 12 روزه هستند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی مانند مغول در زمانی از تاریخ به کشور حمله کرد، اما بار دیگر شکست خورد و جوانان این مرز و بوم دلاورانه به شهادت رسیدند. تمامی مردم ایران خانواده شهیدان این جنگ هستند و تمامی فرزندان ایران، فرزندان والدین شهدا به شمار می‌روند.

شهید علیرضا زینلی به همراه 2 فرزند دخترش آیما و هیدا در جریان جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی در حملات تهران، به شهادت رسیدند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی