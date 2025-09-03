به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان سفر به شهرستان تفرش و در دیدار با خانواده شهیدان زینلی از شهدای جنگ 12 روزه، افزود: غم از دست دادن شهیدان زینلی برای والدین خیلی دشوار است اما مردم ایران قدردان خانواده این شهدا و سایر شهدای جنگ 12 روزه هستند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی مانند مغول در زمانی از تاریخ به کشور حمله کرد، اما بار دیگر شکست خورد و جوانان این مرز و بوم دلاورانه به شهادت رسیدند. تمامی مردم ایران خانواده شهیدان این جنگ هستند و تمامی فرزندان ایران، فرزندان والدین شهدا به شمار می‌روند.

شهید علیرضا زینلی به همراه 2 فرزند دخترش آیما و هیدا در جریان جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی در حملات تهران، به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/