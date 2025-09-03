رئیس کل دادگستری استان خبر داد:
مختومه شدن 22 درصد پروندههای قضایی استان مرکزی بهرغم افزایش ورودی پرونده
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بهرغم افزایش 15 درصدی پروندههای قضایی وارده به دادگستری این استان در 5 ماه نخست سال 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال 1403، در بازه زمانی عنوان شده نسبت به سال گذشته بالغ بر 34 هزار پرونده مختومه شده که رشد 22 درصدی در این مقایسه زمانی را نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سعید جزائی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: در این بازه زمانی تعداد 38 هزار و 800 پرونده به دادگاههای صلح استان وارد شده که در مجموع تعداد 40 هزار پرونده از پروندههای موجود در این دادگاهها رسیدگی و مختومه شده است.
وی ادامه داد: شمار پروندههای وارده به دادگاههای صلح استان مرکزی در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد 1200 فقره بیشتر است که نشاندهنده عملکرد مطلوب این دادگاهها در استان است. قطعاً این عملکرد مثبت در افزایش رضایتمندی مردم تأثیرات مثبتی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موضوع هوشمندسازی دستگاه قضایی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این بازه زمانی 68 درصد ارجاع پروندههای قضایی به کارشناسان رسمی، توسط قرعهکشی هوشمند در شعب حوزههای قضایی استان مرکزی انجام شده که این میزان، عدد قابل توجهی را نشان میدهد.
حجتالاسلام جزائی درباره سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی، تصریح کرد: در راستای کاهش هزینههای قوه قضائیه از طریق پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرایندها، در 5 ماهه نخست سال جاری 1131 مزایده در دادگستری استان مرکزی از طریق سامانه ستاد و به صورت تمام الکترونیکی انجام شده است.
وی در خصوص اهمیت اجرای طرح دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی، بیان داشت: مدیریت زمان، کاهش هزینههای قضائی و کاهش مراجعات مردم به دادگستری از مزایای استفاده از این طرح به شمار میرود. در همین رابطه در بازه زمانی مذکور بیش از 21 درصد پروندهها در شعب به شیوه دادرسی بدون کاغذ رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: در 5 ماهه نخست سال جاری 2029 رأی مجازات جایگزین حبس توسط قضات دادگاههای استان صادر شده است. استفاده از این نوع مجازاتها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه بازاجتماعی شدن آنان را نیز فراهم میکند.
حجتالاسلام جزائی ابراز داشت: 96 درصد ابلاغ قضایی به صورت الکترونیک، رسیدگی به 893 پرونده از پرونده های مُسن و معوق در شعب دادگستری استان مرکزی، رسیدگی و مختومه شدن 20 پرونده از پروندههای کثیرالشاکی از دیگر موفقیتهای دادگستری استان مرکزی در حوزه قضائی است.