معاون عمرانی استاندار قزوین:
انگیزه اقتصادی عامل اصلی ساختوسازهای غیرمجاز است
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: انگیزههای اقتصادی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوز دو عامل اصلی گرایش به ساختوساز غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی عصر امروز در جلسه دوم شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به برگزاری جلسات مستمر با دستگاههای مرتبط برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حوزه عمران، انگیزههای اقتصادی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوز را دو عامل اصلی گرایش به ساختوساز غیرقانونی دانست.
وی با بیان اینکه هرچه به مرکز استان نزدیکتر میشویم، تعداد این تخلفات بیشتر میشود، اظهار کرد: موضوعاتی مانند تسطیح غیرقانونی کوهها، تغییر کاربری اراضی و ساختوساز در حریم شهرها، از چالشهای اصلی ما هستند که تنها مختص شهرداری مرکز استان نیست و سایر شهرداریها نیز با آن درگیرند.
معاون عمرانی استاندار قزوین عدم آگاهی مردم از قوانین را یکی دیگر از ریشههای این معضل برشمرد و گفت: گاهی شاهد مراجعه افرادی هستیم که به دلیل ناآگاهی، مبادرت به ساختوساز غیرمجاز کردهاند. جای آموزش در این حوزه خالی است و باید با همکاری دستگاه قضا، اطلاعرسانی بیشتری در این زمینه انجام شود.
حقلطفی در پایان بر لزوم اخذ تأییدیه ایمنی آسانسور قبل از وصل انشعبات برای ساختمانهای جدید التأسیس تأکید کرد و گفت: با توجه به حوادث اخیر در کشور، این موضوع باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود تا انشاالله شاهد تضمین ایمنی شهروندان باشیم.