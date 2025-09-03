خرس به نوجوان ۱۴ ساله در منطقه سبز کوه شهرستان کیار حمله کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اورژانس چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری امروز با اعلام این خبر افزود: امروز صبح خرس به یک نوجوان ۱۴ ساله چوپان در منطقه سبز کوه حمله کرد و نوجوان به شدت زخمی شد.

وی افزود: پایگاه اورژانس بلافاصله به محل اعزام و نوجوان ۱۴ ساله را به بیمارستان بروجن انتقال دادند.

