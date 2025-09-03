آغاز عملیات پاکسازی شهری منطقه کرج برای ارتقای بهداشت شهروندان
مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج از آغاز عملیات گسترده شستوشوی جویها، لایروبی نهرها و پاکسازی منهولها خبر داد و گفت این طرح با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، پیشگیری از بیماریهای واگیر و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، آرش یگانی با اشاره به اهمیت این اقدامات در فصل بارشها اظهار کرد: تجمع زباله و رسوبات در جویها و نهرها علاوه بر ایجاد خطر آبگرفتگی و سیلابهای شهری، میتواند بستر انتشار آلودگی و عوامل بیماریزا باشد.
وی افزود: نیروهای خدمات شهری منطقه با استفاده از ماشینآلات ویژه، اقدام به خارج کردن رسوبات و پسماندها از مسیرهای آبی و شستوشوی دیوارهها کردهاند تا انتقال آب با حداکثر ظرفیت انجام شود. پاکسازی منهولها نیز بهعنوان بخش مهمی از این طرح در دستور کار قرار دارد.
مدیر منطقه ۲ شهرداری کرج تأکید کرد: این طرح به صورت مستمر در محلات ادامه خواهد داشت و تنها محدود به فصل خاصی نیست. هدف نهایی آن، تأمین رفاه و سلامت شهروندان و افزایش رضایتمندی از خدمات مدیریت شهری است.